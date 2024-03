Mëngjeset me 400 kalori: Shijoni ushqimet tuaja të preferuara pa shtuar në peshë

Jeni në kërkim të ideve të mëngjesit që janë të shijshme dhe të shëndetshme njëkohësisht? Më poshtë do të gjeni katër receta të shkëlqyera që jo vetëm që janë të mbushura me vlera ushqyese por gjithashtu janë brenda limitit të 400 kalorive. Këto mëngjese të lehta për t’u përgatitur do t’ju ndihmojnë të filloni ditën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme.

Tost me avokado dhe salmon të tymosur – 369 kalori

Kombinimi i avokados kremoze me salmonin e tymosur ofron një mëngjes të pasur me yndyra të shëndetshme dhe proteinë. Shtoni disa feta të trasha domate ose disa gjethe rukola për një shtesë të vlerave ushqyese dhe një porcion perimesh.

Tërshërë me luleshtrydhe dhe gjalpë kikiriku – 391 kalori

Tuershëra e pasur me fibra, kur kombinohet me fruta shton edhe më shumë fibra e shëndet në pjatë, dhe gjalpi i kikirikut shton yndyra të shëndetshme dhe proteinë. Për një opsion me më shumë proteinë që mbetet rreth 400 kalorive, mund të shtoni edhe një porcion të pluhurit të proteinës që mund të përdorni.

Smoothie-360 kalori

Smoothiet janë një mënyrë e shkëlqyer për të kombinuar të gjitha përbërësit e mëngjesit në një enë të vetme. Kjo recetë merr proteinat e saj nga pluhuri i proteinës së serumeve të qumështit, por mund të zëvendësohet lehtësisht me çdo lloj tjetër të pluhurit të proteinës.

Bukë me Krem Djathi, Djathë Dhie dhe Kastravec – 277 kalori

Një fetë buke mund t’ju kushtojë më shumë se 300 kalori dhe 50 gramë karbohidrate. Por një fetë buke e hollë është një alternativë e shkëlqyer për një vakt me pak karbohidrate dhe kalori. Shoqërojeni me krem djathi dhe kastravecë për shije më të lehtë në mëngjes.

Thekni pak bukën dhe shijojeni duke e lyer me krem djathi, djathë të thërrmuar dhie dhe pak kastravec

Këto receta janë perfekte për ata që dëshirojnë të mbajnë një dietë të balancuar pa u mohuar kënaqësitë e vogla. Të lehta për t’u përgatitur dhe të mbushura me vlera ushqyese, ato janë ideale për të nisur ditën tuaj me energji dhe shëndet.