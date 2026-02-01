Mercedes S‑Klasa e redizajnuar – kabina bëhet qendër teknologjike

Mercedes‑Benz ka prezantuar S‑Klasën e redizajnuar, ku interieri ka kaluar transformimin më të madh teknologjik deri tani.
Kabina tradicionale me dru është zëvendësuar nga një qendër moderne me tre ekrane të mëdhenj dhe plastika “piano”, duke e kthyer makinën në një laborator të vërtetë digjital.
Sistemi i avancuar MBUX tani integron ChatGPT‑4o dhe Microsoft Bing, duke mundësuar asistencë virtuale dhe funksione të zgjeruara lidhjeje.
Edhe pasagjerët e ulëseve të pasme kanë përfituar: ekranet 13,1‑inch, telekomanda dhe kamerat e përmirësuara lejojnë përdorimin për takime online dhe argëtim interaktiv.
Nën kapotë, modeli S 580 4MATIC me motor V8 është përmirësuar, duke ofruar performancë të fuqishme dhe efikasitet të optimizuar.
Me këtë version, Mercedes S‑Klasa kombinon luksin klasik me teknologjinë më të fundit, duke e bërë çdo udhëtim një eksperiencë të avancuar.