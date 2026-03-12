Mesazhi i parë i udhëheqësit të ri suprem të Iranit: Hakmarrje!

Mojtaba vë në siklet fqinjët: O me ne, o me armikun?
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, tha në deklaratën e tij të parë sot se vendi i tij ka penguar përpjekjet për përçarje, duke shtuar: “Ne jemi sulmuar nga bazat armike në vendet fqinje dhe jemi të detyruar të përgjigjemi”.
Në një deklaratë të transmetuar në televizionin iranian, Mojtaba Khamenei tha: “Ne besojmë në miqësinë me vendet fqinje, por jemi të detyruar të vazhdojmë të synojmë bazat amerikane atje”, duke theksuar se forcat iraniane po synojnë vetëm bazat amerikane në rajon.
Deklarata e udhëheqësit të ri iranian tha se Irani “nuk do të hezitojë të hakmerret për krimet e kryera nga armiku, veçanërisht krimin në shkollën Minab”.
Ja pikat kryesore të fjalimit të Mojtaba-s:
“Ne rekomandojmë që vendet në rajon të mbyllin bazat amerikane.
Populli duhet të jetë i pranishëm fuqishëm në të gjitha fushat për të penguar të gjitha planet e armikut.
Duhet të përdoren të gjitha mundësitë për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Ne duhet të veprojmë në të gjitha pikat e dobëta të armikut.
Forcat tona bllokuan rrugën e armikut me sulmet e tyre të fuqishme.
Sulmet tona të fuqishme shkatërruan iluzionin e armikut se ata mund të kontrollonin dhe të ndanin atdheun tonë.
Nëse situata e luftës vazhdon, do të aktivizohen fronte në të cilat armiku nuk ka përvojë.
Ne nuk do të heqim dorë nga hakmarrja për gjakun e dëshmorëve tanë.
Çdo dëshmor nga populli ynë do të ketë hakmarrjen e tij të veçantë.
Ne kufizohemi me 15 vende dhe gjithmonë kemi dashur dhe ende duam të krijojmë marrëdhënie konstruktive me to.
Ne rekomandojmë mbylljen e menjëhershme të bazave amerikane sepse njerëzit tanë po vriten prej tyre.
Vendet e rajonit duhet të përcaktojnë qëndrimin e tyre në lidhje me agresorët dhe vrasësit e popullit tonë.
Ne jemi plotësisht të gatshëm të krijojmë marrëdhënie miqësore me të gjitha vendet fqinje.”
Mojtaba Khamenei u emërua udhëheqës suprem më 8 mars, pasi babai i tij u vra në sulmet amerikane-izraelite.
Dy ditë pasi Mojtaba Khamenei u emërua udhëheqësi i ri suprem i Iranit, disa media iraniane raportuan se ai ishte plagosur. Spekulohet se ai u godit në të njëjtin bombardim që vrau babanë, nënën, gruan dhe një nga djemtë e tij. /tesheshi