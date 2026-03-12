Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Mesazhi i parë i udhëheqësit të ri suprem të Iranit: Hakmarrje!

Mesazhi i parë i udhëheqësit të ri suprem të Iranit: Hakmarrje!

Mojtaba vë në siklet fqinjët: O me ne, o me armikun?

Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, tha në deklaratën e tij të parë sot se vendi i tij ka penguar përpjekjet për përçarje, duke shtuar: “Ne jemi sulmuar nga bazat armike në vendet fqinje dhe jemi të detyruar të përgjigjemi”.

Në një deklaratë të transmetuar në televizionin iranian, Mojtaba Khamenei tha: “Ne besojmë në miqësinë me vendet fqinje, por jemi të detyruar të vazhdojmë të synojmë bazat amerikane atje”, duke theksuar se forcat iraniane po synojnë vetëm bazat amerikane në rajon.

Deklarata e udhëheqësit të ri iranian tha se Irani “nuk do të hezitojë të hakmerret për krimet e kryera nga armiku, veçanërisht krimin në shkollën Minab”.

Ja pikat kryesore të fjalimit të Mojtaba-s:

“Ne rekomandojmë që vendet në rajon të mbyllin bazat amerikane.

Populli duhet të jetë i pranishëm fuqishëm në të gjitha fushat për të penguar të gjitha planet e armikut.

Duhet të përdoren të gjitha mundësitë për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit.

Ne duhet të veprojmë në të gjitha pikat e dobëta të armikut.

Forcat tona bllokuan rrugën e armikut me sulmet e tyre të fuqishme.

Sulmet tona të fuqishme shkatërruan iluzionin e armikut se ata mund të kontrollonin dhe të ndanin atdheun tonë.

Nëse situata e luftës vazhdon, do të aktivizohen fronte në të cilat armiku nuk ka përvojë.

Ne nuk do të heqim dorë nga hakmarrja për gjakun e dëshmorëve tanë.

Çdo dëshmor nga populli ynë do të ketë hakmarrjen e tij të veçantë.

Ne kufizohemi me 15 vende dhe gjithmonë kemi dashur dhe ende duam të krijojmë marrëdhënie konstruktive me to.

Ne rekomandojmë mbylljen e menjëhershme të bazave amerikane sepse njerëzit tanë po vriten prej tyre.

Vendet e rajonit duhet të përcaktojnë qëndrimin e tyre në lidhje me agresorët dhe vrasësit e popullit tonë.

Ne jemi plotësisht të gatshëm të krijojmë marrëdhënie miqësore me të gjitha vendet fqinje.”

Mojtaba Khamenei u emërua udhëheqës suprem më 8 mars, pasi babai i tij u vra në sulmet amerikane-izraelite.

Dy ditë pasi Mojtaba Khamenei u emërua udhëheqësi i ri suprem i Iranit, disa media iraniane raportuan se ai ishte plagosur. Spekulohet se ai u godit në të njëjtin bombardim që vrau babanë, nënën, gruan dhe një nga djemtë e tij. /tesheshi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram