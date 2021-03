Messi mund të thyejë një rekord të jashtëzakonshëm të hënën

Të hënën, Barcelona do të mirëpres në Camp Nou skuadrën e Huescas për javën e 27-të në La Liga.

Lionel Messi do të barazojë shifrën historike të Xavi Hernández me 767 ndeshje me Barcelonën, nëse ai luan kundër Huesca të hënën.

Pra, nëse argjentinasi do të paraqitet të hënën, ai bëhet lojtari me më së shumti paraqitje në histori të klubit.

Messi, i cili po kalon një sezon të mirë edhe këtë vit akoma nuk ka vendosur për të ardhmen e tij, e cila është e pazgjidhur për momentin.

Barcelona është pa humbje në 11 ndeshjet e fundit në La Liga, ndërsa takimi me Huescan do të luhet me fillim nga ora 21:-00.