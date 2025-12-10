​Meta bashkëpunon me median për të zgjeruar përmbajtjen e asistentëve të IA

Meta ka lidhur disa marrëveshje tregtare me organizata lajmesh, përfshirë CNN dhe USA Today, për të integruar përmbajtjen e tyre në asistentin e saj të inteligjencës artificiale dhe për të ofruar lajme dhe përditësime “më të sakta dhe në kohë reale”.
“Po fillojmë të ofrojmë një larmi më të gjerë përmbajtjesh në kohë reale në Meta AI: nga lajmet më të fundit globale deri te argëtimi, historitë e stilit të jetesës dhe më shumë.
Kur bëni pyetje në lidhje me lajmet në Meta AI, tani do të merrni informacione dhe lidhje nga burime më të larmishme përmbajtjeje për t’ju ndihmuar të zbuloni përmbajtje në kohë dhe relevante, të personalizuar sipas interesave tuaja”, thotë grupi.
Aktualisht, marrëveshjet janë me CNN, Fox News, Fox Sports, Le Monde Group, portofolin e markave mediatike People Inc., The Daily Caller, The Washington Examiner, USA Today dhe USA Today Network, por Meta do të vazhdojë “të shtojë partneritete të reja dhe të eksplorojë veçori të reja për të përmirësuar përvojën për ata që përdorin produktet tona”, shkruan ANSA.