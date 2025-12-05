Meta fillon heqjen e personave australianë nën 16-vjeç nga platformat

Meta ka filluar fshirjen e llogarive të përdoruesve australianë nën moshën 16 vjeç nga Instagram, Facebook dhe Threads, vetëm disa ditë para se ligji i ri i mediave sociale për adoleshentët të hyjë në fuqi më 10 dhjetor.
Kompania kishte njoftuar përdoruesit e moshës 13 deri në 15-vjeç se llogaritë e tyre do të çaktivizoheshin duke filluar nga 4 dhjetori, përpara asaj që konsiderohet ndalimi i parë kombëtar i mediave sociale për të miturit në botë, sipas BBC.
Ligji urdhëron që platformat e mediave sociale të ndërmarrin “hapa të arsyeshëm” për të parandaluar fëmijët nën 16 vjeç të kenë llogari. Mosrespektimi i tij mund të rezultojë në gjoba deri në 49.5 milionë dollarë (33 milionë dollarë), raporton KosovaPress.
Sipas Metës, rreth 150,000 përdorues të Facebook-ut dhe 350,000 llogari në Instagram do të preken. Meqenëse Threads aksesohet nëpërmjet Instagram-it, edhe këto llogari do të preken. BBC citoi një zëdhënës të Metës të thoshte se “zbatueshmëria e ligjit do të jetë një proces i vazhdueshëm dhe shumështresor”, ndërsa gjithashtu mbështet “një qasje më efektive, të standardizuar dhe që ruan privatësinë”.
Meta sugjeroi që qeveria duhet t’u kërkojë dyqaneve të aplikacioneve të verifikojnë moshën e përdoruesit gjatë shkarkimit dhe të marrin miratimin prindëror për personat nën 16-vjeç, në vend që ta shtyjnë verifikimin në platforma individuale.
Përdoruesit e shënuar si të mitur do të kenë mundësinë të shkarkojnë dhe ruajnë përmbajtjen e tyre para se llogaritë të mbyllen. Ata që besojnë se janë identifikuar gabimisht mund të kërkojnë një shqyrtim duke paraqitur një selfie video ose një dokument identifikimi qeveritar.
Ministrja e Komunikacionit e Australisë, Anika Wells, tha se ligji synon të mbrojë “Gjeneratën Alfa” nga dëmet e mediave sociale, duke vënë në dukje se “probleme fillestare” priten në ditët e para.
Platforma të tjera të prekura nga ndalimi përfshijnë YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, platformën amerikane të mediave sociale X, Kick dhe Twitch.
Wells tha se ajo po monitoron gjithashtu aplikacione si Lemon8 dhe Yope për migrim të mundshëm.
Lemon8 është zotuar të përjashtojë fëmijët nën 16-vjeç, ndërsa Yope tha se funksionon si një chat privat dhe nuk bie nën përkufizimin e një platforme të mediave sociale.
Lëvizja e Australisë po vëzhgohet nga udhëheqësit globalë mes shqetësimeve në rritje për ekspozimin e fëmijëve ndaj përmbajtjes së dëmshme në internet.
Një studim i porositur nga qeveria në fillim të këtij viti zbuloi se 96% e fëmijëve të moshës 10-15 vjeç përdornin mediat sociale dhe shumë prej tyre kishin hasur materiale shqetësuese.