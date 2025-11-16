Meta njofton biseda të palëve të treta për përdoruesit e WhatsApp në Evropë

Meta ka njoftuar një funksion të quajtur “biseda të palëve të treta” për përdoruesit e WhatsApp në Bashkimin Evropian (BE) si pjesë e pajtueshmërisë së saj me kërkesat e ndërveprimit të Aktit të Tregjeve Digjitale (DMA) të bllokut.
Ai kërkon që Meta t’u japë përdoruesve të WhatsApp në Evropë mundësinë për t’u lidhur me njerëz që përdorin shërbime mesazhesh të palëve të treta, aplikacionet e të cilëve janë të ndërveprueshme.
WhatsApp do të lansojë biseda të palëve të treta në Evropë gjatë muajve të ardhshëm, duke u lejuar përdoruesve të WhatsApp të bisedojnë drejtpërdrejt me përdoruesit e aplikacioneve të mesazheve BirdyChat dhe Haiket.
Meta tha se partneriteti i saj me këto dy shërbime është një “rezultat i më shumë se tre viteve punë me shërbimet evropiane të mesazheve dhe Komisionin Evropian për të ndërtuar një zgjidhje për bisedat e palëve të treta që përmbush kërkesat e DMA, duke ruajtur privatësinë dhe sigurinë për përdoruesit sa më shumë që të jetë e mundur”.
Veçoria e bisedave të palëve të treta do të jetë e disponueshme për përdoruesit e Android dhe iOS, dhe sapo të fillojë të lansohet në rajonin evropian, përdoruesit do të shohin një njoftim në skedën Cilësimet në WhatsApp që shpjegon se si të zgjedhin të lidhen me të tjerët në aplikacionet e palëve të treta.
Pasi një përdorues i WhatsApp të jetë regjistruar, ai mund të ndajë mesazhe me tekst, zanore, imazhe, video dhe skedarë përmes bisedave të palëve të treta.
Vini re se lidhja me njerëzit në aplikacione të tjera mesazhesh është opsionale dhe funksioni i bisedave të palëve të treta mund të aktivizohet ose çaktivizohet nga përdoruesit e WhatsApp në çdo kohë.
Për më tepër, Meta deklaron se ata zhvilluan ndërveprimin me palët e treta duke “ruajtur enkriptimin nga fillimi në fund (E2EE) dhe garanci të tjera të privatësisë në shërbimet tona sa më shumë që të jetë e mundur”.