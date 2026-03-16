Meta planifikon shkurtime të mëdha të vendeve të punës ndërsa kostot e inteligjencës artificiale rriten

Meta Platforms po planifikon një valë të re shkurtimesh të vendeve të punës që mund të prekin mbi 20% të punonjësve të kompanisë, sipas burimeve të cituara nga Reuters.
Vendimi lidhet me përpjekjet e kompanisë për të ulur kostot dhe për të financuar investimet e mëdha në infrastrukturën e inteligjencës artificiale.
Deri tani nuk është caktuar një datë e saktë për zbatimin e këtyre shkurtimeve dhe as numri përfundimtar i punonjësve që do të preken.
Shefi ekzekutiv Mark Zuckerberg ka theksuar së fundmi se kompania po përqendrohet gjithnjë e më shumë në zhvillimin e inteligjencës artificiale gjenerative.
Sipas tij, përdorimi i teknologjive të reja mund të bëjë që projekte që më parë kërkonin ekipe të mëdha të realizohen nga shumë më pak persona.
Ky veprim është pjesë e një trendi më të gjerë në industrinë e teknologjisë, ku kompanitë po përdorin AI për të rritur efikasitetin dhe për të reduktuar kostot.