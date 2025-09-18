Meta zbulon aksidentalisht syzet e reja Ray-Ban Display

Meta ka zbuluar pa dashje detaje rreth syzeve të saj të reja inteligjente, para prezantimit zyrtar në konferencën Meta Connect.
Syzet e reja zbatojnë një ekran Heads-up (HUD), përmes të cilit informacioni shfaqet direkt në fushën e shikimit të përdoruesit, në xhamin e syzeve
Ekziston një rrip dore për kontrollin e gjesteve, dhe ju lejon të rrëshqitni gishtin nëpër sipërfaqe për t’iu përgjigjur mesazheve ose për të kontrolluar funksionet e pajisjes.
Syzet janë pjesë e linjës Ray-Ban, ndërsa videoja tregon gjithashtu një model Oakley me një kamerë të vendosur në qendër.
Çmimi i pritur i modelit të ri të syzeve është rreth 800 dollarë.