Microsoft lançon versionin e pavarur Office 2024

Javën e kaluar Microsoft njoftoi se së shpejti do të ofronte versionet e para të Microsoft Office 2024, versioni i ardhshëm i pavarur i suitës së produktivitetit.

Njësoj si Office 2021 përpara, Office 2024 do të jetë pjesë e Long-Term Servicing Channel (LTSC) i cili shkon për administratorët IT dhe përdoruesit të vlerësojnë stabilitetin.

Por Microsoft e ka bërë të qartë se dëshiron që njerëzit të përdorin një abonim Microsoft 365 dhe jo softuerit Office 2024.

Çmimi për versionin konsumator të Office 2024 do të jetë i njëjtë me Office 2021. Softueri do të marrë përditësim dhe mbështetje për 5 vite nga momentin i debutimit.

Nëse keni blerë Office 2021 dhe jeni të kënaqur me të, do të merrni mbështetje deri në Tetor të 2026. Ndërkaq mbështetja për Office 2019 mbaroi në Tetor të 2023.

Duke qenë një version më vete nga Office 365, Office 2024 nuk ka funksionalitetet ndërvepruese duke qenë se konsiderohet si një produkt i “shkëputur.”