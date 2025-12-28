Microsoft sjell ndryshime të mëdha

Kompania Microsoft po punon për përmirësimin e konsiderueshëm të performancës së disqeve SSD në sistemet Windows, gjë që mund të bëjë që kompjuterët të punojnë dukshëm më shpejt, sidomos ata me SSD modernë NVMe.
Arsyeja pse deri tani kishte kufizime është mënyra se si Windows komunikon me disqet NVMe – në vend të komunikimit të drejtpërdrejtë, sistemi përdorte protokollin më të vjetër SCSI, i krijuar fillimisht për disqe hard disk. Kjo ndalonte përdorimin e plotë të potencialit të SSD-ve moderne mbi PCI Express.
Microsoft tani po sjell mbështetje origjinale për NVMe pa përdorur SCSI, duke rritur në mënyrë të dukshme numrin e operacioneve të leximit dhe shkrimit në sekondë (IOPS), dhe duke ulur përdorimin e burimeve të procesorit. Sipas testimeve të brendshme, performanca e SSD-ve NVMe mund të rritet nga rreth 1,8 milion deri mbi 3 milionë IOPS.
Kjo teknologji është për momentin e disponueshme në Windows Server 2025 dhe mund të aktivizohet përmes cilësimeve të veçanta të sistemit. Microsoft thotë se kjo është pjesë e modernizimit të nën‑sistemit të ruajtjes, dhe përmirësime të ngjashme pritet të vijnë edhe në Windows 11 në versionet e ardhshme.
Përfitimet më të mëdha do t’i kenë përdoruesit e SSD-ve më të fundit PCIe 5.0, por përmirësime do të shihen edhe në modelet PCIe 4.0 dhe 3.0, sidomos në detyra të rënda si përpunimi i skedarëve të mëdhenj, virtualizimi dhe video-lojërat.