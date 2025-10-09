Microsoft vonon rritjen e çmimeve të Xbox Game Pass Ultimate për disa abonentë

Microsoft po shtyn rritjen e çmimeve të Xbox Game Pass Ultimate për disa abonentë ekzistues në vende të caktuara.
Pasi njoftoi një rritje çmimi prej 50 përqind për Game Pass Ultimate javën e kaluar, Microsoft tani thotë se kjo rritje çmimi do të ndikojë vetëm në blerjet e reja aktualisht dhe jo në abonentët ekzistues në tregje si Gjermania, Irlanda, Koreja e Jugut, Polonia dhe India.
“Për momentin, këto rritje do të ndikojnë vetëm në blerjet e reja dhe nuk do të ndikojnë në abonimin tuaj aktual për tregun në të cilin banoni, për sa kohë që jeni në një plan me ripërtëritje automatike”, shpjegon Microsoft në një email që iu dërgua disa abonentëve të Xbox Game Pass Ultimate brenda natës.
“Nëse zgjidhni të anuloni planin tuaj dhe ta blini përsëri, do t’ju ngarkohet tarifa e re aktuale”, u tha ndër tjera, transmeton Telegrafi.
Microsoft i ka konfirmuar The Verge se emaili është i vërtetë dhe nuk po ndikon në abonentët në SHBA ose Mbretërinë e Bashkuar.
“Përditësimi ynë i fundit i Game Pass mbetet i pandryshuar. Abonentët aktualë në vende të caktuara do të vazhdojnë të rinovojnë me çmimin e tyre ekzistues për momentin, në përputhje me kërkesat lokale. Ne do të japim njoftim paraprak përpara se rregullimet e çmimeve të hyjnë në fuqi në këto vende”, thotë Kari Perez, drejtuese e komunikimeve të Xbox, në një deklaratë për The Verge.
Abonentët e Xbox Game Pass në Poloni, Irlandë, Itali, Gjermani dhe Korenë e Jugut kanë raportuar të gjithë se i kanë marrë emailet sot.
Ndryshimi në këto vende ka të ngjarë të lidhet me rregulloret lokale mbi ndryshimet e çmimeve të abonimeve, dhe kjo do të thotë që në Irlandë, abonentët ekzistues me rinovimin automatik të aktivizuar do të vazhdojnë të tarifohen me tarifën mujore prej 17.99 euro, në vend të çmimit të ri prej 26.99.
Microsoft vëren në emailin e tij se abonentët ekzistues në këto tregje do të njoftohen “të paktën 60 ditë më parë” për ndryshimet e çmimeve, që do të thotë se ndryshimet nuk do të hyjnë në fuqi për të paktën dy muaj të tjerë.
Ndalimi i rritjes së çmimeve në tregje të caktuara është një ndryshim nga ajo që Microsoft njoftoi javën e kaluar.
“Ky çmim i azhurnuar do të hyjë në fuqi më 1 tetor për abonentët e rinj, dhe më pas në ciklin tjetër të faturimit, që ka të ngjarë të jetë 4 nëntori, për abonentët aktualë”, tha Dustin Blackwell, drejtor i lojërave dhe komunikimeve të platformës në Microsoft, në një konferencë për The Verge javën e kaluar.