Mijëra izraelitë protestojnë kundër qeverisë Netanyahu mes hetimeve për “Qatargate”

Mijëra qytetarë izraelitë dolën në protesta kundër qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu, ndërsa po thellohet hetimi i njohur si “Qatargate”, që lidhet me dyshime për lidhje financiare me Katarin.
Protesta masive u mbajtën në qytetin e Haifës, nën masa gjithnjë e më të rrepta sigurie, ndërsa tubime u zhvilluan edhe në Tel Aviv. Në kryeqendrën ekonomike të Izraelit, fjalimet u përqendruan kryesisht te skandali Qatargate dhe implikimet e tij për sigurinë kombëtare.
“Kur njerëzit më të afërt me Netanyahun marrin para nga Katari – ashtu siç ka bërë Hamasi – për të manipuluar qytetarët izraelitë, kjo është tradhti ndaj sigurisë kombëtare,” u tha në një nga fjalimet kryesore gjatë protestës në Tel Aviv.
Protestuesit akuzojnë qeverinë për korrupsion, mungesë transparence dhe minimin e institucioneve demokratike, ndërsa kërkojnë dorëheqjen e Netanyahut dhe zgjedhje të parakohshme. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi ecurinë e hetimit, por çështja ka nxitur tensione të reja politike dhe shoqërore në vend. /mesazhi