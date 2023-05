Mijëra të zhdukur nga përmbytjet në Republikën Demokratike të Kongos

Autoritetet lokale në lindje të Republikës Demokratike të Kongos kanë konfirmuar se më shumë se 5 mijë persona mbetën të zhdukur dhe së paku 141 të tjerë kanë vdekur si pasojë e përmbytjeve.

Përmbytjet e mëdha, më të rëndat në historinë e shtetit afrikan, kanë nxitur rrëshqitjet e dheut që kanë shkatërruar qindra shtëpi.

Administrata rajonale ka bërë të ditur se në jug 5 mijë e 525 persona janë ende të zhdukur.

Kjo administratë ka njoftuar se përmbytjet kanë ndodhur në ditën e pazarit dhe qindra njerëz ndodheshin nëpër rrugë.

Organizatat humanitare së bashku me të mbijetuar të tjerë kanë vazhduar të tërheqin trupat e pajetë nga rrënojat.

Kërkim-shpëtimi është duke vazhduar ngadalë në mungesë të pajisjeve dhe makinerive në shtetin afrikan.

Banorët janë ankuar se dhjetëra viktima janë varrosur në varreza masive dhe kanë kërkuar përkrahjen e qeverisë për organizimin e duhur të varrimeve. /koha

Flash floods and landslides have caused devastation in eastern DR Congo, killing more than 200 people and leaving many more still missing ⤵️ pic.twitter.com/nFaWSkSxpC

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2023