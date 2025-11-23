Milani fiton derbin ndaj Interit

Milani ka fituar derbin ndaj Interit me rezultat minimal 1:0, në ndeshjen e javës së 12-të të Serie A. Golin e vetëm të takimit e realizoi Christian Pulisic në minutën e 54-të, pas një aksioni të mirëorganizuar të “kuqezinjve”.
Momenti vendimtar tjetër erdhi në minutën e 76-të, kur portieri Mike Maignan priti penalltinë e goditur nga ish-mesfushori i Milanit, Hakan Çalhanoglu, duke ruajtur avantazhin dhe siguruar fitoren për skuadrën e tij.
Me këtë triumf, Milani ngjitet në pozitën e dytë të tabelës me 25 pikë, ndërsa Interi zbret në vendin e katërt me 24 pikë.