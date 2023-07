Minibusi Elektrik që thuhet se është i Tesla shfaqet për herë të parë në video

Një video që supozohet se tregon prototipin e furgonit elektrik të Teslës po bën xhiron e mediave sociale.

Automjeti në videon e ngarkuar në Twitter duket se është në një fazë shumë të hershme zhvillimi.

Ai ka gjithsej 12 ulëse, duke përfshirë një për shoferin.

Është e vështirë të dallosh nëse ka ndonjë rrotë të montuar “nën dyshemenë e sheshtë”.

Orth e përshkruan automjetin si një “prototip të fshehtë të furgonit të Tesla-s, i projektuar për “Vegas Loop” të Elon Musk.

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk's Vegas Loop, from inside The Boring Company's Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx

— Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023