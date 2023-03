Ministri rus i Mbrojtjes viziton Ukrainën, shpërndan medalje për ushtarët rusë

Ministri rus i Mbrojtjes, Sergei Shoigu ka vizituar zonat e dislokuara në Ukrainë. Lajmi u konfirmua nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë përmes një deklarate.

Mësohet se ministri i Mbrojtjes ka inspektuar postin e komandës së përparme të një prej formacioneve të forcave Vostok në drejtimin e Donetskut Jugor.

Në një video të publikuar nga autoritetet ruse, shihet ministri Shoigu duke shpërndarë medalje për personelin ushtarak rus. Në të njëjtën kohë ai ka inspektuar dhe objeketet e dëmtuara si pasojë e luftës. Ai shoqërohej nga komandanti i Distriktit Ushtarak Lindor, gjeneral-kolonelin Rustam Muradov.

“Çmimet e merituara, të fituara. Ju luftoni me dinjitet! Ka ende shumë punë përpara. Unë me të vërtetë shpresoj që ju do të vazhdoni t’i shërbeni me besnikëri vendit tonë,” i tha Shoigu ushtrisë.

Shoigu dhe anëtarë të tjerë të krijimit të mbrojtjes ruse janë përballur me kritika nga kreu i grupit mercenar Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Prigozhin ka marrë haptazi meritat për përpjekjet e Wagner-it për të siguruar disa përfitime territoriale, veçanërisht në betejat që zhvillohen rreth qytetit lindor të Ukrainës, Bakhmut .

Ngritja e tij e papritur nxiti spekulime rreth luftimeve të mundshme në mes të elitës së Moskës, ndërsa fushata ushtarake e Rusisë në Ukrainë u shkatërrua.

