Ministrja në Qeverinë e Serbisë: Po të kisha qenë në vend të Millosheviqit, do e kisha pastruar etnikisht Kosovën

Ministrja e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale në Qeverinë e Serbisë, Snezhana Paunoviq, ka nxitur reagime të shumta pas një deklarate të bërë gjatë një interviste për një media serbe.
Gjatë bisedës, Paunoviq ka deklaruar se, nëse do të kishte pasur të njëjtën liri veprimi si ish-presidenti serb Sllobodan Millosheviq, ajo do të kishte ndërmarrë masa për “spastrimin etnik të Kosovës” në vitin 1998.
Kjo deklaratë është shpërndarë gjerësisht në rrjete sociale dhe ka shkaktuar kritika të shumta, duke u cilësuar si e papranueshme dhe nxitëse.
Lufta në Kosovë gjatë viteve 1998–1999 u shoqërua me vrasje të civilëve, dëbime masive dhe shkelje të rënda të të drejtave të njeriut nga forcat serbe ndaj popullsisë shqiptare.
Deklarata e ministres serbe vjen në një kohë kur çështjet që lidhen me të kaluarën e luftës në Kosovë vazhdojnë të mbeten temë e ndjeshme në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.