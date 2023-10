Ministrja spanjolle thotë se Netanyahu duhet të paraqitet para GJNP-së për krime lufte

Ministrja e të Drejtave Sociale e Spanjës i ka bërë thirrje qeverisë së koalicionit që t’i kërkojë Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) të nisë një hetim për krimet e luftës kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.

Kjo thirrje është në përgjigje të bombardimeve të vazhdueshme ajrore të Gazës dhe bllokadës që pengon ndihmat humanitare të arrijnë në rajon.

Ajo deklaroi se përdorimi i vrasjes së civilëve izraelitë si justifikim për veprimet e Izraelit, përfshirë masakrat e Gazës, është e papranueshme.

Ajo i kërkoi Partisë Socialiste që të bashkëpunojë në paraqitjen e një peticioni në ICC për të hetuar krimet e luftës në Palestinë, duke përmendur veprimet e Netanyahut dhe ato të Hamasit në Izrael dhe territoret e pushtuara. Ajo theksoi gjithashtu nevojën për të mbrojtur civilët dhe për të kërkuar një fund të negociuar të dhunës. /mesazhi

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 16, 2023