Ibn Kajjim El-Xheuzije (r.h) ka thënë:
Mirësia e frymëmarrjes është një nga ato dhurata hyjnore që shpesh njeriu nuk e vëren dhe nuk i kushton mendimin që meriton. Ajo rrjedh natyrshëm, pa zhurmë, pa pengesë, derisa harrohet se është një mrekulli e vazhdueshme. Brenda një dite e një nate, njeriu përjeton njëzet e katër mijë dhurata të tilla, sepse njëzet e katër mijë herë gjoksi i tij ngrihet e ulet, duke thithur jetë e duke dhënë jetë. Dhe çdo frymëmarrje është një mirësi më vete, një kujtesë e heshtur se sa i pasur është njeriu në të përditshmen e tij, edhe kur nuk e kupton.
Burimi: “Tarikul Hixhretejni”
Përktheu: Elton Harxhi