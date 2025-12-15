Mjegulla e dendur si pasojë e ndotjes toksike ndërpret trafikun ajror në kryeqytetin e Indisë

Mjegulla e dendur për shkak të ndotjes toksike ndërpreu sot trafikun ajror në kryeqytetin indian, New Delhi, transmeton Anadolu.
Linjat ajrore që operojnë në aeroportin e Delhit shkruan në kompaninë amerikane të mediave sociale X se “dukshmëria e dobët” për shkak të mjegullës së dendur ndikoi në operacionet e fluturimit për të gjitha linjat ajrore.
Linja ajrore më e madhe e vendit “IndiGo” tha se New Delhi po shihte “shenjën e parë të mjegullës së dimrit mëngjesin e sotëm dhe dukshmëria përreth aeroportit është aktualisht e reduktuar”.
Zyrtarët indianë ende nuk e kanë zbuluar numrin e fluturimeve të anuluara dhe të vonuara. Transmetuesi indian NDTV, duke cituar “Flightradar24” tha se rreth 100 fluturime u anuluan dhe mbi 300 u vonuan në aeroportin e Delhit.
Ndërprerjet e fluturimeve vijnë në një kohë kur New Delhi është përballur me nivele të ndotjes toksike gjatë ditëve të fundit.
Të dhënat nga Bordi Qendror i Kontrollit të Ndotjes i Indisë treguan se indeksi i cilësisë së ajrit (AQI) të dielën në mbrëmje ishte 461. Një indeks i cilësisë së ajrit midis 201 dhe 300 konsiderohet i dobët, i ndjekur nga shumë i dobët nga 301 në 400 dhe i rëndë midis 401 dhe 500. Sipas ekspertëve, AQI në kategorinë e rëndë prek njerëzit e shëndetshëm.
Autoritetet kanë filluar masa kundër ndotjes për të ndaluar smogun dhe u kanë kërkuar banorëve, veçanërisht personave të cenueshëm, të qëndrojnë brenda.
Komisioni i Lartë i Singaporit në New Delhi sot lëshoi një këshillë duke u kërkuar shtetasve të saj t’i kushtojnë vëmendje kësaj këshille nga autoritetet që i nxiti banorët të qëndrojnë brenda, veçanërisht fëmijët dhe ata me sëmundje të frymëmarrjes ose zemrës dhe të përdorin maska kur dalin jashtë.
Ndotja e ajrit është bërë problem i vazhdueshëm në New Delhi i cili përkeqësohet gjatë dimrit, kur fermerët në zonat përreth djegin kashtën e të korrave dhe shtojnë emetimet e termocentraleve me qymyr dhe njësive industriale rreth qytetit.