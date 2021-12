Mjekra dhe për mjekrën

Për mjekrën flitet çmos. Ka lloj lloj shprehjesh apo edhe batutash për mjekrën. Ca flasin me ironi, ca me injorancë, ca me tendencë..! Në fakt mjekra është pjesë përbërëse e fytyrës së meshkujve.

Dhe mendoj që është gabim të thuhet që dikush e ka lëshuar mjekrën, por duhet të thuhet që dikush e paska hequr mjekrën, sepse mjekrra është në fytyrën e burrit, e tani ata që nuk duan ta kenë, e heqin. Ka një tendencë që nëse dikush e lëshon mjekrën, disi ndihet sikur kur e ka siguruar xhennetin, sepse po e praktikon një sunnet të pejgamberit- Muhammedit a.s.

Sikur kur mjekra qenkash kusht i Islamit. Në fakt mjekra është bartur që nga paraqitja e njerëzimit. Biles në kohërat e para iluminizmit as s’është diskutuar bartja e mjekrës tek meshkujt, madje as nuk i ka shkuar mendja dikujt që ta rruan mjekrën, sepse nuk do të i përngjante burrit. Të kthehemi tek sunneti. Kam përshtypjen që paragjykohem për përzierje kompetencash sa i përket mjekrës si sunnet, por ishallah nuk paragjykoj. Muhammedi a.s. dhe shokët e tij madje edhe gjithë të tjerët ishin me mjekra edhe para se të fillonte zbritja e Kuranit, me një fjalë Muhammedi a.s. barte mjekër edhe para se të dërgohet si Pejgamber, me gjithë shokët e tij. Vazhduan të bartin mjekrën edhe pasi filloi shpallja e islamit. Por, mjekra që bartej ishte mjekër pa rregulla dhe pa një lloj etike në vetvete. Kurse pas shpalljes së islamit, me kalimin e kohës, Muhammedi a.s. gjatë edukimit të besimtarëve me mësimet islame, me etikën islame, me rregullat e higjienës sipas mësimeve islame, i këshilloi besimtarët për mënyrën se si duhet të mbahet mjekra: “Rregulloni mjekrën dhe shkurtoni mustaqet”. Kjo dë të thotë, vurje në sistem ose në kornizat edukative islame të bartjes së mjekrës. As nuk iu tha që zgjatne mjekrën, e as lëshone gjysëm cm. Kështu që mjekra e rregulluar dhe mustaqet e shkurtuara me qëllim të zbatimit të këshillës dhe praktikës së tij, është sunnet, çdo bisedë tjetër rreth mjekrës është vetëm muhabet.

Nga Bajram Ramadani