Mjeshtër i pinballit

Sot, praktikisht çdo gjë funksionon me procesorë. Shembull konkret: Stern Pinball është këtu me një gamë të plotë makinash pinbolli të licencuara që mund t’i luani në sallë.

Stern Pinball CES 2026

Dhe po, ishte një përvojë fantastike, por pjesa më intriguese e stendës ishte një stacion që zbulonte funksionimin e brendshëm të makinës Star Wars të Stern-it (hej, ata e njohin audiencën e tyre “nerd” të CES-it). Shikoni pllakën e vogël elektronike që mundëson të gjitha ato tinguj “bip-bup” dhe dritat vezulluese! — Brad Chacos

