Mjeshtër i pinballit

Sot, praktikisht çdo gjë funksionon me procesorë. Shembull konkret: Stern Pinball është këtu me një gamë të plotë makinash pinbolli të licencuara që mund t’i luani në sallë.
Dhe po, ishte një përvojë fantastike, por pjesa më intriguese e stendës ishte një stacion që zbulonte funksionimin e brendshëm të makinës Star Wars të Stern-it (hej, ata e njohin audiencën e tyre “nerd” të CES-it). Shikoni pllakën e vogël elektronike që mundëson të gjitha ato tinguj “bip-bup” dhe dritat vezulluese! — Brad Chacos