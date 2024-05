Modric do të largohet nga Real Madridi

Ndërsa po hyjmë në javët e fundit të sezonit 2023/24, Real Madridi nuk ka vendosur ende të ardhmen e disa prej lojtarëve të tyre yje si Luka Modric dhe Toni Kroos, kontratat e të cilëve skadojnë më 30 qershor.

Modric, për një kohë të gjatë, dukej se po shkonte drejt dyerve të daljes, por raportet e fundit sugjeruan se 38-vjeçari do të vazhdojë edhe një sezon në klub, raporton KosovaPress.

Duke pasur parasysh se ai bëri disa paraqitje kryesore në ndeshjet e fundit në Ligën e Kampionëve, u sugjerua që Carlo Ancelotti dhe shefat e Realit vendosën që ata donin ta mbanin atë për një sezon më shumë, ndërkohë që edhe lojtari ndihej sërish i rëndësishëm.

Megjithatë, tani, sipas raportimeve të gazetarit Ramon Alvarez, Luka Modric nuk do të vazhdojë te Real Madrid përtej sezonit aktual. 38-vjeçari besohet se do të takohet menjëherë me presidentin e klubit Florentino Perez për të diskutuar çështjen e së ardhmes së tij.

Ndërsa është e paqartë nëse takimi ka ndodhur apo jo, tani po pretendohet se Modric do të largohet nga Reali pasi të përfundojë sezoni në vazhdim dhe t’i skadojë kontrata.

Nëse është e vërtetë, do të jetë një goditje e jashtëzakonshme për Real Madridin, sepse Modric ka qenë një ikonë për më shumë se një dekadë në klub dhe ka treguar se ai ende mund të japë kontribute të vlefshme.