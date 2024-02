Të urtët kanë thënë:

– Nëse duron, duro pa u ankuar;

– Nëse largohesh, largohu pa lënduar;

– Nëse falë, fal pa qortuar;

Dije se, Allahu i Madhëruar i ka përshkruar të gjitha këto ‘të bukura’:

– “Duro me durim të bukur!” – (Kur’ani, El-Mearixh: 5)

– “Largohu prej tyre me largim të bukur!” – (Kur’ani, El-Muzemmil: 10)

– “Fal me faljen e bukur!” – (Kur’ani, El-Hixhr: 85)

Zoti na zbukuroftë ne dhe ju me moralin e bukur!

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja

