Zëdhënësi i Ministrisë ruse të Mbrojtjes, Igor Konashenkov tha se me sistemin raketor Aleksandër u shkatërruan armë dhe mjete teknike ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore rreth stacioneve të trenit Krasnograd dhe Karlovka në Harkov.

Konashenkov bëri deklarata për aktivitet e ushtrisë ruse në luftën në Ukrainë.

Duke vënë në dukje se pajisjet e aviacionit të Forcave Ajrore të Ukrainës dhe armët e aviacionit, duke përfshirë mjetet ajrore pa pilot, u shkatërruan në aeroportet ushtarake në rajonet Artsiz, Odesa dhe Voznesensk me armë me precizon të lartë të lëshuara nga deti dhe nga ajri, Konashenkov tha: ” Me sistemin e raketave taktike Aleksander, një sasi e madhe armësh dhe automjetesh teknike ushtarake të dorëzuara nga SHBA dhe vendet perëndimore rreth stacioneve të trenit Krasnograd dhe Karlovka në rajonin e Harkovit, si dhe personeli i Brigadës së 58-të të pushkëve automatike të Forcave të Armatosura të Ukrainas u goditën dhe u shkatërruan.

Ai tha se njësitë luftarake taktike ajrore ruse rrëzuan bombarduesin e Forcave Ajrore të Ukrainës Su-24, aeroplanin luftarak Su-27, 3 helikopterë model Mi-8 me ushtarë dhe 3 mjete ajrore pa pilot në ajër rreth Ishullit të Gjarpërinjve dhe shtoi se skafi me armë ukrainase “Stanislav” është shkatërruar gjithashtu.

Konashenkov deklaroi se deri më sot janë shkatërruar 154 avionë, 115 helikopterë, 764 mjete ajrore pa pilot, 296 sisteme raketore të mbrojtjes ajrore, 2 mijë e 902 tanke dhe automjete të blinduara, 333 raketahedhës shumëgrykësh, 1.378 obusë dhe mortaja, 2 mijë e 78 mjete ushtarake speciale të Ukrainës.

Kurse Mihail Mizintsev, Shefi i Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Mbrojtjes të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, tha në një deklaratë se masat e Rusisë, operacioni humanitar me pjesëmarrjen aktive të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq, që nga 5 maji kanë evakuuar 18 burra, 22 gra dhe vajza nga Uzina Metalurgjike Azovstal në Mariupol. Ai raportoi se 51 civilë, duke përfshirë 11 fëmijë, u evakuuan dhe evakuimi ka përfunduar. /trt