Muhamedi a.s. – profeti i të gjithëve

Hoxhë Halil Avdulli

• Veçohet me tiparin e “njeriut të të gjithëve”, pra universal dhe i kapshëm.

• Shfaqet në prag të globalizimit dhe epokës së shkrimit, ndaj është “profeti i diturisë” – shpallja e tij nis me fjalën “Lexo”.

• Mesazhi i tij nuk është i kufizuar kombëtarisht, por për tërë njerëzimin.

• Fakti që nuk shkruante dhe nuk lexonte bëri që shpallja të përçohej e pastër dhe e pranuar në një botë që po hynte në epokën e dijes. Pra, ishte e nevojshme të ndahej qartazi dija qe vjen nga Zoti dhe dija që do të zhvillohet nga njerëzit.

