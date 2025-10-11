Muhamedi a.s. – profeti i të gjithëve

• Veçohet me tiparin e “njeriut të të gjithëve”, pra universal dhe i kapshëm.
• Shfaqet në prag të globalizimit dhe epokës së shkrimit, ndaj është “profeti i diturisë” – shpallja e tij nis me fjalën “Lexo”.
• Mesazhi i tij nuk është i kufizuar kombëtarisht, por për tërë njerëzimin.
• Fakti që nuk shkruante dhe nuk lexonte bëri që shpallja të përçohej e pastër dhe e pranuar në një botë që po hynte në epokën e dijes. Pra, ishte e nevojshme të ndahej qartazi dija qe vjen nga Zoti dhe dija që do të zhvillohet nga njerëzit.
Hoxhë Halil Avdulli