Mund të jenë kërcënuese për jetën: Simptomat që tregojnë mundësinë e një mpiksjeje gjaku

Koagulimi i gjakut është një grumbull gjaku që ndryshon nga një gjendje e lëngshme në një gjendje të ngurtë dhe formohet për të parandaluar humbjen e gjakut gjatë lëndimeve. Megjithatë, nëse shfaqet në venat tuaja, nuk mund të largohet lehtë dhe kjo mund t’ju vërë në rrezik.

Simptomat e mpiksjes së gjakut janë më të vështira për t’u dalluar dhe arsyeja është se simptomat ndryshojnë në varësi të vendit ku ndodhet trombi. Gjithashtu, simptomat e mpiksjes mund të jenë të ngjashme me ato të sëmundjeve të tjera.

Është e rëndësishme të theksohet se nuk mund ta përcaktoni në mënyrë të pavarur nëse keni një mpiksje gjaku dhe se një vizitë te mjeku është e nevojshme nëse përjetoni simptomat e mëposhtme.

Simptomat e mpiksjes së gjakut në këmbë ose duar

Vendi më i zakonshëm i formimit të mpiksjes së gjakut është pjesa e poshtme e këmbës dhe simptomat janë: ënjtje, dhimbje, ndjesi ngrohtësie dhe njollë e kuqe. Simptomat tuaja do të varen nga madhësia e mpiksjes. Për shkak të kësaj, mund të mos keni asnjë simptomë, ose mund të keni vetëm ënjtje të vogla pa dhimbje të forta. Nëse mpiksja është e madhe, e gjithë këmba juaj mund të ënjet me dhimbje të forta.

Simptomat e mpiksjes së gjakut në zemër

Kur ato formohen në zemër, mpiksjet e gjakut mund të ndërpresin rrjedhën kritike të gjakut dhe të rezultojnë në një atak në zemër. Simptomat janë: dhimbje gjoksi, frymëzënie, dhimbje në krah, qafë, shpinë ose nofull, djersitje e shtuar, nauze ose urth dhe rrahje të shpejta të zemrës.

Simptomat e mpiksjes së gjakut në bark

Mpiksjet e gjakut që zhvillohen në bark mund të synojnë organe të ndryshme, kështu që simptomat ndryshojnë nga personi në person. Këto janë: dhimbje të forta barku, dhimbje barku që vijnë dhe shkojnë, të përziera dhe të vjella, jashtëqitje me gjak, diarre, fryrje, ënjtje ose grumbullim i lëngjeve në bark.

Simptomat e mpiksjes së gjakut në tru

Një tromb në tru mund të pasojë me goditje në tru dhe mund të zhvillohet kudo në trup. Kur ato zhvillohen, gjaku nuk mund ta çojë oksigjen në trurin tuaj, gjë që mund të çojë edhe në vdekje, transmeton WebMD.

Simptomat përfshijnë: paralizë, mpirje ose dobësi në një krah, fytyrë ose këmbë, veçanërisht në njërën anë të trupit, vështirësi në të folur ose të kuptuarit e të tjerëve, konfuzion, çorientim ose mosreagim, ndryshime të papritura në sjellje, veçanërisht probleme me agjitacion të shtuar me shikim, probleme me ecje, humbje e ekuilibrit ose koordinimit, dhimbje koke e rëndë, e papritur me shkak të panjohur, nauze dhe të vjella.

Simptomat e mpiksjes së gjakut në mushkëri

Një tromb që udhëton në mushkëri shkakton emboli pulmonare. Simptomat e një embolie pulmonare përfshijnë: frymëzënie të papritur që nuk shkaktohet nga stërvitja, dhimbje gjoksi, rrahje të shpejta të zemrës, probleme me frymëmarrjen dhe kollitje me gjak.