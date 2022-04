Mushmollat shërojnë urdhin

Në ushqim janë lënë pa të drejtë anash, derisa me vitamina C as limoni nuk u bën konkurrencë.

Janë të pasura me kalium, fosfor, natrium, fibra, vitamina të kompleksit B. Në mënyrë të drejtpërdrejtë “godet” aneminë, pastron mëlçinë dhe veshkat, ndikon për shikim më të kthjelltë, ndihmon te kapsllëku.

Mushmollat, frutat e ëmbla vjeshtore, e forcojnë organizmin, shërojnë dhimbjet e kokës, dhimbjet në shinë.

Shumë njerëz i përdorin kur kanë gjakrrjedhje nga dhëmbët, kur vuajnë nga urdhja, sepse një grusht me mushmolla e zgjidh problemin.