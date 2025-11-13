Musk thotë se roboti i tij do ta shkatërrojë varfërinë

Në takimin vjetor të aksionarëve, Elon Musk prezantoi edhe një herë robotin e tij humanoid Optimus, i cili tha se do të eliminonte varfërinë dhe krimin dhe do të ofronte kujdes mjekësor më të mirë se njerëzit.
Musk pretendon se roboti Optimus do të bëhet më i aftë se mjekët dhe kirurgët.
“E dini, njerëzit shpesh flasin për mënyrën e eliminimit të varfërisë dhe ofrimit të kujdesit të mrekullueshëm mjekësor për të gjithë. Epo, ekziston vetëm një mënyrë për ta bërë këtë, dhe kjo është me robotin Optimus. Me robotët humanoidë, në fakt mund t’u ofrosh të gjithëve kujdes të mrekullueshëm mjekësor. Optimus do të jetë më preciz. Optimus përfundimisht do të jetë më i mirë se kirurgu më i mirë njerëzor me një nivel precizioni që nuk është i mundur, që është përtej aftësive njerëzore”, tha Musk.
Ai shtoi se njerëzit gjithmonë kanë folur për zhdukjen e varfërisë dhe se Optimus do ta zhdukë atë në të vërtetë.
“Pra, mendoj se është një ide mjaft e çmendur për t’u thënë. E dini, njerëzit gjithmonë kanë folur për zhdukjen e varfërisë, por Optimus në të vërtetë do ta zhdukë varfërinë. Optimus do t’u ofrojë njerëzve kujdes të jashtëzakonshëm mjekësor”, tha Musk.
Musk, i cili është njeriu më i pasur në botë, sapo u pasurua edhe më shumë pasi aksionarët miratuan paketën e tij të pagave prej gati 1 trilion dollarësh.
Në mbledhjen e aksionarëve, Musk bëri një prezantim të vërtetë të aftësive të robotit kur kërceu në skenë dhe Optimus imitoi lëvizjet e tij.