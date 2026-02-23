Myftiu që dridhi një shtet

✍️- Historia e agjërimit të Ramazanit që tronditi një komb të tërë… dhe zbuloi guximin e vërtetë të dijetarëve!
Imagjinoni…
Presidenti i një vendi arab qëndron para popullit të tij gjatë Ramazanit, në një transmetim të drejtpërdrejtë… duke mbajtur një gotë me ujë dhe duke e ngritur atë para botës!
Pastaj Presidenti urdhëron njerëzit të ndërpresin agjërimin… dhe i kërkon Myftiut të e përkrah dhe të e legjitimojë veprimin e tij!
🌴- Po, kjo që po e themi nuk është trillim…
Është një histori e vërtetë që ndodhi në vitin 1961 në Tunizi!
Fillimi tronditës…
Presidenti tunizian, Habib Burguiba, u shfaq para kamerave, në Ramazan në mes të ditës, duke mbajtur një gotë me ujë, dhe deklaroi me guxim:
“Ndërpriteni agjërimin… në mënyrë që prodhimi ynë shtetëror të rritet dhe produktiviteti i juaj në punë të rritet!”
Dhe për të fituar legjitimitet fetar, ai urdhëroi Myftiun e Tunizisë në atë kohë:
Dijetarin Muhamed Tahir ibn Ashur të lëshonte një fetva që lejonte prishjen e agjërimit nën pretekstin e “rritjes së produktivitetit”! Njerëzit prisnin me padurim…
🌴- A do të dorëzohet Myftiu? A do ta ndryshojë ligjin islam për hir të Presidentit?
Pyetjet po qarkullonin në rrugë dhe shtëpi… Skena e paharrueshme…
Myftiu, dijetari u shfaq në televizion…
Dhe recitoi me një zë të vendosur dhe të fuqishëm ajetin kuranor:
“O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi… që të bëheni të devotshëm.”
Pastaj ra një heshtje e thellë…
Myftiu ngriti kokën drejt kamerës…
Dhe shqiptoi fjalë që do të mbeteshin të gdhendura në historinë e ymetit:
“Zoti ka thënë të vërtetën… dhe Burguiba ka gënjyer!”
Ai e tha një herë…
Pastaj e përsëriti për herë të dytë…
Pastaj për herë të tretë…
Dhe zemrat e njerzëve u dridhën para se të dridhej vetë toka!
Një fjalë… e paralizoi një qeveri!
🌴- Myftiu pastaj lëshoi një fetva të qartë dhe të padiskutueshme:
“ Prishja e agjërimit me pretekstin e prodhimit është e pavlefshme, dhe kushdo që e bën këtë ka mohuar një parim themelor të besimit.”
Të gjithë mbetën të shtangur…
Qeveria mbeti e shtangur…
Dhe presidenti u tërhoq para madhështisë së së vërtetës.
Myftiu kishte triumfuar mbi Presidentin… dhe feja kishte triumfuar mbi egot! ✨
🌴- Zoti e mëshiroftë Imam Tahir ibn Ashurin, një njeri që kurrë nuk e shiti fenë e tij…
Kurrë nuk bëri kompromis me fetvatë e tij…
Kurrë nuk i frikësohej qortimit të askujt kur thoshte të vërtetën.
Ai e deklaroi me një zë kumbues që dridhi kodrat:
“Zoti e tha të vërtetën… dhe Burguiba është gënjeshtar!”
Kështu ishin dijetarët…
Burra të palëkundur…
Udhëheqës të së vërtetës…
Zemrat e tyre ishin të lidhura me Zotin, jo me pozicione pushteti apo lakmi të karrigës.
Dhe midis fjalëve më të vërteta:
“Askush nuk është i paaftë… por pak kanë guximin të sakrifikojnë.”
Prof. ass. dr. Musa Vila