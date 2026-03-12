Nafta e botës e bllokuar në Hormuz, ç’thotë Aramco?

Arma më e fortë e Iranit, një ngushticë detare që po sjell kolaps global
Vendet e Gjirit kapin valë të reja dronësh dhe raketash iraniane. Emiratet e Bashkuara Arabe i paralajmëruan banorët herët të mërkurën sipas orës lokale të qëndrojnë në një vend të sigurt, dhe Ministria e saj e Mbrojtjes tha se mbrojtja ajrore po “përgjigjej ndaj kërcënimeve me raketa dhe dronë nga Irani”.
Arabia Saudite tha se kishte kapur gjashtë raketa balistike të drejtuara në bazën ajrore Prince Sultan në dy orët e fundit. Gjithashtu ka kapur disa dronë në pjesët lindore të vendit, tha Ministria e Mbrojtjes.
Sirena u dëgjuan edhe në Bahrein këtë mëngjes, dhe Ministria e Brendshme e atyshme i nxiti banorët të shkonin në vendin më të afërt të sigurt.
Saudi Aramco, eksportuesi më i madh i naftës në botë, tha të martën se do të ketë “pasoja katastrofike” për tregjet globale të naftës nëse lufta në Iran vazhdon të ndërpresë transportin detar në Ngushticën e Hormuzit.
Dërgesat e naftës janë kryesisht të bllokuara nga kalimi nëpër këtë arterie transporti detar, ku përndryshe do të kalonte afërsisht 20 përqind e naftës botërore.
Gardat Revolucionare të Iranit thanë të martën se nuk do të lejonin që qoftë dhe “një litër naftë” të transportohej nga Lindja e Mesme nëse sulmet e SHBA-së dhe Izraelit vazhdojnë.
“Do të kishte pasoja katastrofike për tregjet botërore të naftës, dhe sa më gjatë të zgjasë ndërprerja… aq më drastike do të jenë pasojat për ekonominë globale”, tha Drejtori Ekzekutiv i Aramco-s, Amin Nasser.
“Ndërsa jemi përballur me ndërprerje në të kaluarën, kjo është padyshim kriza më e madhe që industria e naftës dhe gazit është përballur në rajon.”
Kriza jo vetëm që ka prishur sektorët e transportit detar dhe të sigurimeve, por gjithashtu premton efekte drastike domino në aviacion, bujqësi, industrinë e automobilave dhe sektorë të tjerë, shtoi ai.
Nuk ka eksporte nga Gjiri
Nasser theksoi se furnizimet globale të naftës janë në nivelin më të ulët pesëvjeçar dhe tha se kriza do të çojë në një rënie më të shpejtë të furnizimeve, duke shtuar se është thelbësore që trafiku i transportit detar në ngushticë të vazhdojë.
Aktualisht, Aramco nuk po eksporton naftë nga Gjiri sepse anijet nuk mund të ngarkojnë ngarkesa prej andej. Megjithatë, Aramco po përmbush shumicën e nevojave të klientëve të saj, tha ai.
Tubacioni Lindje-Perëndim përdoret për të transportuar naftë bruto Arab Light dhe Arab Extra Light në portin e Detit të Kuq të Yanbusë. Tubacioni pritet të arrijë kapacitetin e tij të plotë prej shtatë milionë fuçish në ditë në ditët e ardhshme, ndërsa klientët do të ridrejtohen, shtoi ai.
Përveç tubacionit, Aramco është gjithashtu në gjendje të drejtojë naftën bruto drejt kërkesës së brendshme, vuri në dukje ai.
Një zjarr i vogël nga sulmi i javës së kaluar në rafinerinë Ras Tanura të Aramco-s, më e madhja në vend, u shua shpejt dhe u vu nën kontroll, tha Nasser, duke shtuar se rafineria ishte në proces të rinisjes.
Irani thotë se politika e tij e sulmeve reciproke ka “mbaruar”, tha në një deklaratë një zëdhënës i komandës ushtarake të Teheranit, Khatama al-Anbiyaa.
Politika e Teheranit tani do të jetë “sulm pas sulmi”, tha zëdhënësi Ebrahim Zolfaqari.
Teherani “nuk do të lejojë as edhe një litër naftë” të kalojë nëpër Ngushticën e Hormuzit për të arritur në Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe partnerët e tyre, shtoi Zolfaqari. “Çdo anije ose cisternë që shkon drejt tyre do të jetë një objektiv legjitim.” /tesheshi