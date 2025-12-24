Napoli planifikon rinovimin e kontratës së Contes

Antonio Conte dhe Napoli kanë rikthyer formën e tyre të lartë pas një periudhe sfiduese gjatë pushimit ndërkombëtar, kur tensionet në dhomën e zhveshjes ishin evidente.
Pas kthimit të tij, skuadra dominoi Supercoppan në Arabinë Saudite, duke mposhtur lehtësisht Milanin dhe Bolonjën.
Presidenti Aurelio De Laurentiis, i cili nuk dyshoi kurrë tek Conte, po planifikon t’i propozojë trajnerit një rinovim dyvjeçar, duke shtyrë skadimin aktual të kontratës në 2027. Marrëdhënia mes tyre është e shkëlqyer dhe Conte po konsideron ofertën.
Megjithatë, sfidat jashtë fushës, përfshirë performancat në udhëtim dhe Ligën e Kampionëve, mund të ndikojnë vendimin e trajnerit. Edhe pse një kontratë afatgjatë nuk është e garantuar, Napoli mbetet një nga pak klubet ku Conte ndihet i vlerësuar dhe i respektuar maksimalisht