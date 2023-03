Ndiheni të uritur gjatë gjithë kohës? Provoni këto ushqime

A ndiheni të uritur gjatë gjithë kohës, edhe nëse keni ngrënë një vakt të plotë një orë më parë? Një zgjidhje është të përfshini në dietën tuaj ushqime që zgjasin ndjenjën e ngopjes dhe do t’ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Këto ushqime janë të pasura me proteina dhe fibra, përbërës që rrisin kënaqësinë nga të ngrënit dhe reduktojnë urinë.

Ushqimet që duhet të përfshini në dietën tuaj:

Ushqime të pasura me proteina pa yndyrë

Uria e shpeshtë që ndjeni është ndoshta për shkak të mungesës së proteinave. Ngrënia e ushqimeve të pasura me proteina dhe me kalori të ulët në vend të ushqimeve me yndyrë të lartë do t’ju mbajë më të ngopur për më gjatë dhe do të zvogëlojë dëshirat dhe ushqimet e lehta.

Gjithashtu, proteina si përbërës ka nevojë për më shumë kohë për t’u zbërthyer dhe asimiluar nga trupi. Ushqimet e pasura me proteina janë:

Peshku

Edhe nëse nuk keni kohë për të gatuar, mund të keni gjithmonë ton të konservuar dhe ta përdorni në sallata dhe sanduiçe.

Gjoksi i pulës ose gjelit të detit

Kos

Mund ta hani të thjeshtë ose ta kombinoni me arra dhe tërshërë për mëngjes.

Vezët

Kanë pak kalori, shumë lëndë ushqyese dhe shumë mundësi për t’i gatuar.

Bishtajoret

Bishtajoret janë një burim i proteinave bimore dhe meritojnë një vend në planin tuaj javor të dietës. Përveç recetave tradicionale, mund t’i përdorni të ziera në sallata.

Ushqimet me përmbajtje të lartë fibrash

Fibrat ngadalësojnë tretjen dhe zgjasin ndjenjën e ngopjes. Ushqimet e pasura me fibra janë:

Frutat e pyllit

Në këtë kategori bëjnë pjesë mjedrat, boronicat, luleshtrydhet, manaferrat. Një filxhan përmban rreth 64 gram fibra. Ato janë gjithashtu të pasura me lëndë ushqyese të vlefshme si vitamina C.

Dardha

Një dardhë e mesme përmban rreth 6 gram fibra.

Avokado

Avokado njihet si një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të pangopura, por është gjithashtu i pasur me fibra. Mund ta hani të thjeshtë ose në sanduiçe dhe sallata.

Brokoli

Një copë brokoli përmban 2.4 gram fibra dhe shumë më tepër lëndë ushqyese që promovojnë një shëndet të mirë.

Kokoshka

E megjithatë, kokoshkat duhet të bëhen vetë, pa gjalpë dhe kripë. Mund të provoni të shtoni pak vaj dhe në vend të kripës ta aromatizoni me erëza si piper.

Ushqime të pasura me karbohidrate komplekse

Ushqimet që përmbajnë karbohidrate komplekse mund t’ju mbajnë më të ngopur për më gjatë. Këto janë:

Tërshëra

Tërshëra i përket të gjithë familjes së drithërave dhe është një burim i shkëlqyer për vaktin tuaj të mëngjesit.

Patate e ëmbël

Patatet e ëmbla janë një burim natyral, dhe i shijshëm, i karbohidrateve komplekse. Një patate e ëmbël mesatare prej 130 gramësh përmban 26 gram karbohidrate komplekse, ndërsa është gjithashtu e lartë në vitaminë A dhe kalium.

Makarona dhe bukë integrale

Hani bukë gruri të thekur dhe, përkatësisht, makaronat me grurë dhe sallatat me makarona.

Kunguj

Mund t’i piqni në furrë ose t’i vendosni në omëletë dhe supa.