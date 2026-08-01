Ballina Lajmet Kosovë ​Në autostrada sot s’lejohen automjetet me mbi 20 tonë nga ora 11:00-17:30

​Në autostrada sot s’lejohen automjetet me mbi 20 tonë nga ora 11:00-17:30

Ministria e Infrastrukturës dhe e Transportit njoftoi se të shtunën (1 gusht) do të zbatohet kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet me mbi 20 tonë.

Vendimi u mor bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave.

“Në autoudhë kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperatura e parashikuar plotëson kushtin prej 32°C ose më shumë.

Në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse qarkullimi lejohet pa kufizime.

Nga kufizimi përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.

Lusim operatorët dhe ngasësit që të respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë qarkullimin në përputhje me orarin e përcaktuar”, thuhte në njoftimin e kësaj ministrie.

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