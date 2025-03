Në Mitrovicë sekuestrohet sasi e narkotikëve dhe arrestohet një person

Policia e Kosovës ka sekuestruar sasi të substancave narkotike dhe ka arrestuar një person pas një operacioni të realizuar në lagjen “Koloni” në Mitrovicë, nga hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit të Narkotikëve– Mitrovicë Jug, në bashkëpunim me Njësinë e Reagimit të Shpejtë – Mitrovicë Jug.

Gjatë kontrollit të realizuar në këtë operacion policor, janë sekuestruar: 24 qese me substancë të dyshuar narkotike e llojit kokaine, me peshë totale 7.5 gram. 6 qese me substancë narkotike të llojit marihuanë, me peshë totale 68.7 gram.4 tableta Ekstazi, me peshë totale 2.2 gram. Qese të zbrazëta, që shërbejnë për paketimin e substancave narkotike në sasi të vogla. 1 telefon mobil që dyshohet të jetë përdorur për aktivitetet e paligjshme.

I arrestuari sipas PK-së me urdhër të Gjykatës Themelore në Mitrovicë ka një dënim prej dy vjet të formës së prerë për blerje dhe posedim të narkotikëve.

Lidhur me këtë rast, është informuar Prokurori Kujdestar pranë Prokurorisë Themelore të Mitrovicës – Departamenti i Krimeve të Rënda, i cili ka urdhëruar që i dyshuari pas intervistimit të dërgohet në vuajtje të dënimit. Rasti është duke u hetuar nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit të Narkotikëve – Mitrovicë Jug.