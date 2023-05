Në sulmin e fundit të Izraelit në Gaza vriten 2 palestinezë

Dy palestinezë të tjerë janë vrarë në sulmin e fundit të ushtrisë izraelite në Rripin e bllokuar të Gazës, transmeton Anadolu.

Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza bëri një deklaratë në lidhje me bilancin e sulmeve të ushtrisë izraelite në pjesën veriore të Rripit të Gazës sot.

Në deklaratë thuhet se në sulmin e sotëm izraelit janë vrarë dy palestinezë.

Siç njoftohet, numri i personave që humbën jetën në sulmet e kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës që nga dje u rrit në 17 dhe numri i të plagosurve në 37.

Në sulmet e kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës dje, humbën jetën 15 palestinezë, mes tyre gra dhe fëmijë, kurse 22 u plagosën. Është bërë e ditur se tre persona nga personeli ushtarak i Lëvizjes Xhihadi Islamik ishin në mesin të vdekurve nga sulmet.

Ushtria izraelite sot goditi sërish disa zona në Gaza, ku qetësia mbizotëronte që nga orët e natës.

Pas kësaj, një seri raketash u lëshuan nga Gaza në drejtim të Izraelit.

Gaza today while the world is silent pic.twitter.com/qs4mEUabJN

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 10, 2023