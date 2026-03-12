“Në të vërtetë, durimtarëve do t’i jepet shpërblimi i tyre pa masë.”

✍️- Duhet ta dijm se kjo botë është një vend sprovash dhe çdokush në këtë botë përballet me sprova.
Mos thuaj: “Nuk kam sprova.” Jo, për Zotin, edhe kur je i bekuar me bollëk përreth teje, kjo është një sprovë. A e falënderon Zotin për këtë apo jo?
“O Zot, të gjitha lavdërimet të takojnë Ty, siç i përshtatet madhështisë së futyrës Tënde dhe madhështisë së sundimit Tënd.”
Por, kam zgjedhur këto fjalë të bukura të durimit si këshillë dhe mesazh, t’i lexosh këto, të reflektosh mbi kuptimet e tyre dhe t’i kujtosh ato kur të godasë një sprovë. Pra, le të fillojmë…
🌴- Për më tepër, durimi është një nga virtytet më të mëdha që Zoti ka nxitur në Librin e Tij të Madh dhe të cilin i Dërguari i Tij fisnik, paqja dhe bekimet qofshin mbi të, e ka urdhëruar në Sunetin e tij të pastër.
Fjala “durim” (sabr) shfaqet në Kuranin Fisnik në njëqind e katër vende, në kontekste të ndryshme. Burimet e saj dhe arsyet për përmendjen e saj.
Sepse Zoti i urdhëroi Pejgamberët e Tij të kultivonte durimin, duke thënë: “Dhe ji i durueshëm, (O Muhamed), dhe durimi yt nuk është gjë tjetër veçse nëpërmjet Zotit.” (En-Nahl 127).
Dhe Ai, i Lartësuari, tha: “Prandaj ji i durueshëm, siç ishin të vendosurit midis të dërguarve.” (El-Ahkaf 35).
Dhe Zoti i urdhëroi besimtarët, duke thënë: “O ju që keni besuar, jini të durueshëm dhe këmbëngulës.”
(Al Imran: 200).
🌴- Ai i lavdëroi besimtarët e Tij, duke thënë: “Dhe ata që janë të durueshëm në fatkeqësi dhe vështirësi dhe në kohë lufte – ata janë ata që kanë qenë të vërtetë, dhe pikërisht ata janë të devotshmit.” (El-Bekare 177)
Ai gjithashtu na informoi për dashurinë e Tij për durimtarët, duke thënë: “Dhe Allahu i do durimtarët.”
(Ali-Imran 146], dhe për mbështetjen e Tij për ta, duke thënë: “Dhe jini të durueshëm, sepse me të vërtetë Allahu është me durimtarët.” (El-Enfal 46).
Allahu u premtoi atyre një shpërblim më të madh dhe më të plotë se ajo që kishin bërë, siç tha Ai, i Lartësuari:
“Dhe Ne me siguri do t’i shpërblejmë ata që ishin të durueshëm me një shpërblim më të mirë se ajo që bënin më parë.” (En-Nahl 96).
Ai, i Lartësuari, gjithashtu tha: “Vërtet, durimtarëve do t’u jepet shpërblimi i tyre pa masë.” (Ez-Zumer 10).
🌴- Ai u dha atyre lajme të gëzueshme, siç tha Ai, i Lartësuari: “Dhe jepu lajme të gëzueshme durimtarëve.” (El-Bekare 155).
Ai i informoi ata se shpërblimi i tyre do të jetë Xheneti ku tha: “Dhe Ai do t’i shpërblejë ata për atë që duruan me Xhenet dhe rroba mëndafshi.”
(El-Insan 12).
Allahu e shoqëroi durimin me namazin në thënien e Tij: “Dhe kërkoni ndihmë me durim dhe namaz.”
(El-Bekare 153)
Dhe thënia e Tij, në Suren Jusuf: “Vërtet, ai që i frikësohet Allahut dhe është i durueshëm – atëherë me të vërtetë, Allahu nuk ua humb shpërblimin punëmirëve.” (Jusuf 90]
🌴- Po ashtu Allahu, i Bekuar dhe i Lartësuar e shoqëroi durimin me veprën, duke thënë: “Përveç atyre që janë të durueshëm dhe bëjnë vepra të mira. Ata do të kenë falje dhe shpërblim të madh.” (Hud 11).
Allahu e shoqëroi atë me kërkimin e faljes: “Prandaj jini të durueshëm. Vërtet, premtimi i Allahut është i vërtetë. Dhe kërko falje për mëkatin tënd. Dhe madhëroje lavdërimet e Zotit tënd në mbrëmje dhe në mëngjes.”
Ai e shoqëroi durimin me madhërim në thënien e Tij: “Dhe ji i durueshëm për gjykimin e Zotit tënd, sepse me të vërtetë, ti je në sytë Tonë. Dhe madhëroje lavdërimet e Zotit tënd kur të zgjohesh.” (Et-Tur 48).
Dhe në thënien e Tij në Suren Ta-Ha: “Prandaj, ji i durueshëm ndaj asaj që thonë ata dhe madhëroje lavdërimet e Zotit tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij, dhe gjatë natës madhëroje Atë dhe në fund të ditës, që të jesh i kënaqur.” (Ta-Ha 130)
Dhe Ai e shoqëroi atë me mirënjohje në disa ajete. Zoti i Plotfuqishëm tha: “Vërtet, në këtë ka shenja për çdo person të durueshëm dhe mirënjohës.” (Ibrahim 5).
👈- Diskursi i Kuranit mbi durimin është i larmishëm dhe tërheqës, duke treguar rëndësinë dhe pozitën e tij të lartë.
Prof. ass. dr. Musa Vila