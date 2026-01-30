Në tokën europiane: një formë e denoncimit të horrorit hebre në Gaza

Portret gjigant i 5-vjeçares Hind Rajab të vrarë nga ushtarë izraelitë u shpalos në plazhin e Barcelonës
Protestuesit shpalosën një portret gjigant të palestinezes 5-vjeçare Hind Rajab në një plazh të Barcelonës, dy vjet pas vdekjes së saj në luftën e Gazës, dhe nëna e saj i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që t’i kushtojë vëmendje kalvarit të fëmijëve të Gazës.
Thirrjet e dhimbshme të Hind për ndihmë para vdekjes së saj, ndërsa ishte e bllokuar në një automjet nën zjarrin izraelit, ringjallen në filmin “Zëri i Hind Rajab”, i cili fitoi Luanin e Argjendtë në Festivalin e Filmit në Venecia vitin e kaluar dhe është nominuar për një Oskar këtë vit.
Gjatë operacioneve izraelite në përgjigje të sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, Hind mbeti e bllokuar në makinë për orë të tëra, duke iu lutur shpëtimtarëve palestinezë nëpërmjet një telefoni celular të dërgonin ndihmë, ndërsa tezja, xhaxhai dhe tre kushërinjtë e saj ishin tashmë të vdekur.
Kur ambulanca më në fund mbërriti, komunikimi me vajzën dhe vetë shpëtimtarët u humb. Dymbëdhjetë ditë më vonë, trupat e vajzës, të afërmve të saj dhe dy anëtarëve të ambulancës u gjetën nga zona.
Në Barcelonë, qindra njerëz mbanin një mushama të madhe 55 metra të gjatë me fytyrën e Rajabit pranë një flamuri të madh palestinez dhe mesazhin “Liri për fëmijët e Gazës”.
“Fëmijët e Gazës nuk po kërkojnë dhembshuri. Ata po kërkojnë të drejtën e tyre për të jetuar, për të fjetur pa frikë, për të luajtur pa bomba, për t’u rritur, vetëm për t’u rritur”, tha nëna e Hind, 29-vjeçarja Wissam Hamada, ndërsa shikonte zbulimin e portretit të vajzës së saj.
“Zëri i Hind Rajab nuk qëndroi në makinë, ai udhëtoi përtej kufirit”, tha aktorja jordanezo-kanadeze Shaza Kilani, e cila luan rolin e një punonjëse shpëtimi të Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze në film dhe mori pjesë në protestën në plazhin e Barcelonës.
E pyetur këtë javë për vdekjen e Hind dhe të afërmve të saj, ushtria izraelite tha se incidenti ishte nën hetim dhe nuk pranoi të komentonte më tej.