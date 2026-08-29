Nepali paralajmëron rrezik nga përmbytje të reja

Nepali është vënë në gjendje alarmi të lartë për shkak të rrezikut nga përmbytje të reja, ka paralajmëruar ministri i Jashtëm i vendit, Shishir Khanal, ndërsa zonat kufitare të Himalajeve, të goditura rëndë nga fatkeqësia, janë shndërruar në sipërfaqe të mëdha të mbuluara nga uji dhe balta.
Më shumë se 600 persona kanë vdekur dhe të paktën 2 mijë e 426 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve të rrëmbyeshme që goditën të mërkurën zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit, raporton BBC.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë, por ekipet emergjente po përballen me vështirësi të mëdha për të arritur në disa prej zonave më të goditura, pasi reshjet e vazhdueshme të shiut kanë dëmtuar rrugët dhe kanë vështirësuar qasjen në zonat e izoluara.
Ndërkohë, familjet e mijëra personave që ende nuk janë gjetur, mes tyre edhe qindra shtetas të huaj, po presin me ankth informacion për fatin e të afërmve të tyre.
Mes rasteve të shpëtimit është edhe një grua 97-vjeçare, e cila u nxor e gjallë nga rrënojat e një qendre kujdesi. Stërnipi i saj tha se ajo dukej “si një luftëtare”, teksa ekipet emergjente vazhdojnë përpjekjet për të gjetur të mbijetuar të tjerë nën rrënoja dhe në zonat e përmbytura.