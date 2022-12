Netanyahu arrin marrëveshje për formimin e qeverisë së re në Izrael

Të mërkurën është rënë dakord për një qeveri të re që shihet si më e djathta në historinë e Izraelit, duke vulosur kthimin në pushtet të Benjamin Netanyahut.

Netanyahu, i cili fitoi zgjedhjet në nëntor, do të shërbejë një mandat të gjashtë historik si kryeministër.

Koalicioni i tij përmban parti të ekstremit të djathtë, duke përfshirë një, lideri i së cilës dikur ishte dënuar për racizëm anti-arab, raportoi BBC-ja të mërkurën.

Palestinezët kanë frikë se Qeveria e re do të forcojë gjithashtu kontrollin e Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

“Kam arritur të formoj një Qeveri”, shkroi Netanyahu në Twitter, vetëm disa minuta para mesnate me orën lokale të caktuar nga presidenti izraelit, Isaac Herzog.

Partnerët e koalicionit të Netanyahut refuzojnë idenë e një zgjidhjeje me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez – formula e mbështetur ndërkombëtarisht për paqen që parashikon një shtet të pavarur palestinez në Bregun Perëndimor së bashku me Izraelin, me Jerusalemin si kryeqytetin e tyre të përbashkët.

Udhëheqësi i partisë së Zionizmit Fetar, i cili në aleancë me dy parti të tjera të ekstremit të djathtë fitoi numrin e tretë më të madh të vendeve në parlament dëshiron të shohë Izraelin të aneksojë Bregun Perëndimor dhe i janë dhënë kompetenca të gjera mbi aktivitetet e tij atje.

Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor, Jerusalemin Lindor dhe Rripin e Gazës në luftën e vitit 1967. Më shumë se 600,000 kolonë hebrenj jetojnë në Jerusalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor. Vendbanimet ku ata jetojnë konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, megjithëse Izraeli e kundërshton këtë. Izraeli i tërhoqi kolonët dhe trupat e tij nga Rripi i Gazës në vitin 2005. /koha