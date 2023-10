Netanyahu ka ftuar liderët e opozitës Lapid dhe Gantz për të formuar një qeveri uniteti, sipas partisë së tij Likud.

Lapid kishte kërkuar më parë të bashkohej me Netanyahun për të treguar unitet. Gantz thuhet se i ka thënë Netanyahut se po shqyrton ofertën. /mesazhi

Prime Minister Benjamin Netanyahu has convened the Cabinet this evening, at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/USndH8HXNA

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023