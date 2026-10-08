Nga këpucët te dehidratimi, shtatë arsye për dhimbjet e këmbëve

Dhimbjet në këmbë janë një problem i pakëndshëm që mund të ndodhë nëse vishni këpucë shumë të ngushta, jeni të dehidratuar ose keni qarkullim të dobët të gjakut.
Dhimbjet e këmbëve mund t’ju ndalojnë në çdo kohë të ditës dhe mund të jenë po aq të dhimbshme sa ato në pjesë të tjera të trupit.
“Ato kanë tendencë të shfaqen më shpesh ndërsa plakemi”, thotë specialistja e mjekësisë sportive Dr. Caitlin Lewis, duke shtuar se “ndërsa mund të jenë të pakëndshme, ato rrallë janë të dëmshme”.
Dhimbjet e këmbëve zakonisht janë të përkohshme, por nëse ndodhin rregullisht, mund të ketë një shkak tjetër.
Shtatë shkaqet më të zakonshme të ngërçeve në këmbë
Veshja e këpucëve të gabuara: Këpucët shumë të ngushta ose shumë të vogla mund të shkaktojnë dhimbje në këmbë ose ndjesi shpimi gjilpërash ndërsa gishtërinjtë përkulen. Si rezultat, lëvizja dhe qarkullimi i gjakut mund të kufizohen.
“Kontrolloni këpucët, veçanërisht nëse keni kaluar nga këpucët e sheshta në ato me taka, të cilat mund të shkaktojnë dhimbje barku sepse këmbët tuaja janë të vendosura në pozicione të pakëndshme”, thotë Dr. Lewis.
Keni qarkullim të dobët të gjakut: Fluksi i pamjaftueshëm i gjakut në këmbë mund të shkaktojë dhimbje barku ose mpirje. Nëse keni edhe probleme kardiovaskulare, siç është sëmundja e arteries periferike, ose merrni ilaçe për zemrën, duhet të caktoni një takim me mjekun tuaj.
“Disa probleme me qarkullimin e gjakut shkaktojnë dhimbje që ndihet si ngërç,” vëren Dr. Lewis. “Nëse ngërçet e këmbëve përkeqësohen kur ecni ose thjesht nuk ndalen, sigurohuni që të vizitoni një mjek.”
Nuk pini ujë të mjaftueshëm: Dehidratimi mund të shkaktojë probleme të ndryshme si dhimbje muskujsh dhe këmbësh, kapsllëk dhe sëmundje të tjera sepse çon në uljen e rrjedhjes së gjakut dhe çekuilibër të elektroliteve.
“Dehidratimi është një nga shkaqet më të zakonshme të ngërçeve në këmbë. Nëse i keni, është e rëndësishme që së pari të siguroheni që po pini mjaftueshëm ujë”, thotë mjeku.
Tepër sforcim gjatë ushtrimeve: Ndonjëherë mund ta sforcojmë veten shumë. Ushtrimet më të forta ose më të gjata se zakonisht, ose sforcimi i tepërt i këmbëve mund të çojë në lodhje muskulore, ngërçe në këmbë dhe lëndime të tjera.
Në përgjithësi, nuk duhet ta sforconi veten shumë dhe duhet të lini shumë kohë për t’u ngrohur dhe për t’u shtrirë.
Mosmarrja e mjaftueshme e lëndëve ushqyese: Elektrolitet janë thelbësore për tkurrjen dhe relaksimin e muskujve. Nëse keni shumë pak prej tyre ose janë jashtë ekuilibrit, mund të shfaqen ngërçe në këmbë dhe pjesë të tjera të trupit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të merrni mjaftueshëm kalcium, natrium, kalium dhe magnez.
Por Dr. Lewis paralajmëron kundër teprimit me suplementet sepse mund të shkaktojë më shumë dëm sesa dobi, veçanërisht nëse nuk i dini nivelet e elektroliteve. Në vend të kësaj, përqendrohuni në një shumëllojshmëri ushqimesh si pjesë e një diete të shëndetshme.
Disa ilaçe shkaktojnë efekte anësore: Disa ilaçe, të tilla si statinat dhe diuretikët, mund të shkaktojnë spazma muskulore. Nëse filloni të merrni një ilaç të ri dhe papritmas keni dhimbje në këmbë ose në pjesë të tjera të trupit, tregoni mjekut tuaj.
Keni këmbë të sheshta: Këmbët e sheshta mund të shkaktojnë dhimbje kronike sepse kanë pak ose aspak hark. Nëse keni këmbë të sheshta, mund t’ju duhet të shtriheni më shpesh ose të përdorni shputa për të përmirësuar rrjedhjen e gjakut dhe për t’u dhënë këmbëve mbështetje më të mirë.
“Ju dëshironi që muskujt tuaj të jenë sa më të fortë dhe fleksibël të jetë e mundur. Shtrirja adekuate është çelësi për këtë”, thotë Dr. Lewis.
Si të lehtësoni ngërçet e këmbëve
Kur shfaqen ngërçe në këmbë, të gjithë duan lehtësim të shpejtë, por edhe një zgjidhje afatgjatë të problemit.
Mund të provoni kremra ose ilaçe anti-inflamatore josteroide si ibuprofen ose naproksen natriumi për lehtësim të menjëhershëm. Mënyra të tjera për të lehtësuar dhimbjen përfshijnë banjat e këmbëve, kompresat ose jastëkët e ngrohtë, hidratimin, masazhin dhe qëndrimin në këmbë dhe mbështetjen në këmbën e prekur për aq kohë sa të jetë e rehatshme.
Kushtojini vëmendje zgjedhjes së këpucëve. Këpucët më të mira për ecje duhet të kenë mbështetje në harkun e këmbës dhe hapësirë të mjaftueshme që këmba të lëvizë lirshëm pa u fërkuar ose pa u fryrë.
Të punosh mbi fleksibilitetin e përgjithshëm ka shumë përfitime, por gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve dhe ngërçeve. Ushtrimet që janë të mira për këmbët janë gjithashtu të mira për këmbët sepse ndihmojnë në rritjen e rrjedhjes së gjakut dhe forcimin e nervave të prekur.
Një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar mund të ndihmojë shumë në mbajtjen e kyçeve dhe muskujve tuaj të shëndetshëm dhe të fortë.
Nëse ngërçet e këmbëve janë të shpeshta, të forta ose nuk mund të lehtësohen, flisni me mjekun tuaj për të përcaktuar nëse ka ndonjë problem tjetër që i shkakton ato.