Nga molla tek qershitë: Thuajini lamtumirë dhimbjes së artritit me këto fruta

Pacientët me artrit shpesh vuajnë nga dhimbje torturuese për shkak të akumulimit të acidit urik të tepërt në trupin e tyre. Acidi urik është një nënprodukt i purinës, i cili formohet gjatë metabolizmit të proteinave. Në mënyrë tipike, veshkat filtrojnë acidin urik dhe e nxjerrin atë nga trupi përmes urinës.

Nivelet e larta të acidit urik shoqërohen me disa sëmundje, duke përfshirë artritin, përdhesin dhe inflamacionin e kyçeve. Për fat të mirë, rregullimet dietike mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të acidit urik në trup. Këtu janë disa artikuj që mund të shtoni në dietën tuaj për të ulur nivelet e acidit urik.

Domate

Domatet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe ato gjithashtu kanë veti të fuqishme anti-inflamatore. Ky frut i kuq shërben si një agjent i fuqishëm në reduktimin e inflamacionit, i cili është veçanërisht i dobishëm për pacientët me artrit.

Ndërsa ka pasur pretendime se domatet mund të rrisin prodhimin e acidit urik në individë të caktuar, studimet e fundit të cituara nga Healthline sugjerojnë se ky nuk është një rregull universal. Për shumicën e individëve, kjo perime e kuqe është jashtëzakonisht e dobishme në reduktimin e dhimbjeve të kyçeve. Në fakt, vetitë anti-inflamatore që gjenden tek domatet, të kombinuara me përmbajtjen e vitaminës C, i bëjnë ato një shtesë të vlefshme në dietën e pacientëve me artrit.

Agrumet

Sipas studimit, ushqimet që përmbajnë vitaminë C mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të acidit urik në trup. Acidi citrik, i cili është i bollshëm në fruta si limonët dhe portokallet, ndihmon në procesin e detoksifikimit të trupit. Vitamina C gjithashtu luan një rol vendimtar në parandalimin e shfaqjes së artritit.

Qershitë

Qershitë janë një ilaç i shkëlqyer për menaxhimin e niveleve të acidit urik në trup. Pigmenti i kuq në qershi, i quajtur anthocyanin, është zbuluar se ka veti anti-inflamatore që mund të lehtësojnë në mënyrë efektive dhimbjet e kyçeve duke reduktuar inflamacionin e shkaktuar nga nivelet e tepërta të acidit urik. Qershitë janë gjithashtu të pasura me antioksidantë, të cilët dihet se kanë përfitime të shumta shëndetësore.

Mollët

Gjithashtu, mollët dihet se ndihmojnë në uljen e niveleve të acidit urik. Frutat janë të pasura me fibra dietike, të cilat thithin sasi të tepërta të acidit urik nga gjaku.