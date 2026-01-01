Nga një bankë në Gjermani u vodhën 20 kilogramë ar

Njëzet kilogramë ar janë vjedhur nga një kasafortë banke në Bonn të Gjermanisë, transmeton Anadolu.
Policia njoftoi se ka nisur një hetim për incidentin.
Sipas një lajmi në gazetën “General-Anzeiger”, dyshohet se një punonjës banke mund të ketë vjedhur 20 kilogramët ar, me vlerë 2,2 milionë euro, duke fituar akses të paautorizuar në kasaforta.
Thuhet se i dyshuari, i përshkruar si një i ri, është marrë në paraburgim dhe se shtëpia e tij dhe e babait të tij janë kontrolluar.
Banka në fjalë, “Sparkasse Köln/Bonn”, konfirmoi në një deklaratë se një problem sigurie ndodhi me dy kasaforta në degën e tyre Friedensplatz më 17 dhjetor dhe se ata kanë kontaktuar klientët e prekur.
Disa ditë më parë, një grabitje me vlerë prej miliona eurosh kishte ndodhur në degën e Gelsenkirchen të së njëjtës bankë.
Duke përdorur një shpuese të posaçme për të thyer murin, hajdutët hapën pothuajse të gjitha 3.250 kasafortat e klientëve, duke kryer një grabitje masive që vlerësohet të ketë një vlerë prej 30 milionë eurosh.