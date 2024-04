Nga ushqimet me fibra te kufizimi i kafesë, pesë këshilla të thjeshta si të merrni më shumë energji nga produktet e konsumit

Tetë orë gjumë të plotë shpesh duket si një luks, ose sepse flini shumë vonë, ose sepse zgjoheni vazhdimisht gjatë natës. Rezultati është i njëjtë të nesërmen në mëngjes: ndiheni sikur ju mungon energjia. E logjikshme nga njëra anë, pasi një gjumë cilësor prej 7-9 orë luan një rol vendimtar për energjinë që do të keni në dispozicion për të konsumuar gjatë ditës.

Pavarësisht orëve të pakta të gjumit, ju mund të merrni më shumë energji përmes të ushqyerit, për sa kohë që përfshini teknikat e mëposhtme në programin tuaj ditor:

Thojini po proteinave

Ushqimet që janë të pasura me proteina kanë një indeks të ulët glicemik, që do të thotë se ato konvertohen ngadalë por në mënyrë të qëndrueshme në energji në qarkullimin e gjakut. Ushqimet me indeks të ulët glicemik përfshijnë frutat me pak sheqer (siç janë manaferrat), perimet me pak niseshte, arrat, ushqimet e pasura me proteina si quinoa, spinaqi, kosi, vezët, etj.

Thojini po ushqimeve me fibra

Drithërat e plota, bishtajore, perimet dhe frutat me pak sheqer përmbajnë sasi të mjaftueshme të fibrave. Këto të fundit luajnë një rol vendimtar në energjinë e trupit pasi kontribuojnë në ekzekutimin pa probleme të funksioneve të trupit tuaj, pa humbur energji.

Pini më shumë ujë

Kur trupi juaj është i hidratuar mirë, shmangen ënjtjet dhe fryrjet e barkut, gjë që harxhon energjinë tuaj duke u përpjekur të çliroheni. Përveç kësaj, marrja e mjaftueshme e ujit siguron që të gjitha sistemet e trupit tuaj do të funksionojnë normalisht pa humbur energji në mënyrë të panevojshme.

Kufizoni konsumimin e kafesë

Kafeina mund të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak, ndërkohë që streson ndjeshëm trupin tuaj. Ai vepron si stimulues për sistemin nervor dhe mbikonsumimi rrit prodhimin e kortizolit dhe adrenalinës. Ulja e konsumit të kafesë do të balancojë tensionin që ndjeni për shkak të mungesës së gjumit, duke siguruar më shumë energji për pjesën tjetër të funksioneve normale të trupit.

Reduktoni kripën

Kripa rrit mbajtjen e lëngjeve, duke krijuar fryrje të tepërt dhe lodhje. Ushqimet e përpunuara, të tilla si ushqimet e paketuara, janë gjithashtu veçanërisht të larta në natrium, kështu që ato duhet të shmangen, veçanërisht kur rezervat tona të energjisë janë të ulëta. Mos e humbni energjinë tuaj duke konsumuar ushqime të përpunuara, në vend të kësaj zgjidhni kripën Himalayan, e cila është e pasur me minerale të çmuara.