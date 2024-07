Ngrënia e këtij fruti tropikal mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të gurëve në veshka

Gurët në veshka janë mjaft të zakonshëm; afërsisht një në dhjetë njerëz ka probleme me ta të paktën një herë në jetën e tyre.

Madhësia e gurëve në veshka mund të jetë e ndryshme; në disa raste ato mund të jenë sa një kokërr rëre, ndërsa në të tjera kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e tyre.

Nëse keni probleme me gurët në veshka, ata mund të shkaktojnë simptoma të tilla si dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, gjak në urinë, ethe ose urinë me erë shumë të keqe. Nëse keni disa ose të gjitha këto simptoma, do të thotë se guri në veshka nuk mund të kalojë vetë nga trupi dhe do t’ju duhet të kërkoni ndihmën e mjekut.

Sipas Health Digest, një dietë e pasur me natrium dhe mish dhe me pak kalcium dhe lëngje rrit rrezikun e gurëve në veshka, sepse rrit përqendrimin e urinës dhe e bën atë më acid. Kjo ndikon në formimin e kristaleve në veshka. Megjithatë, ata shtojnë se ngrënia e frutave dhe perimeve jo vetëm që hidraton, por siguron edhe lëndë ushqyese si kaliumi, magnezi dhe acidi citrik që parandalojnë formimin e gurëve në veshka, shkruan Index.hr.

Cili është fruti më i mirë për të ngrënë për të parandaluar gurët në veshka?

Ata e quajtën ananasin si frutin më të mirë që mund të hani që ndihmon në parandalimin e gurëve në veshka. Ky frut tropikal përbëhet nga 86 për qind ujë dhe ka 685 miligramë acid citrik për njëqind gram, i cili mund të ndihmojë në uljen e nivelit të aciditetit në trup.

Acidi në ushqim nuk do të thotë domosdoshmërisht më shumë acid në proceset metabolike të trupit, raporton Health Digest. Kjo ka të bëjë me sasinë e proteinave, fosforit, kaliumit, magnezit dhe kalciumit të konsumuar që kontribuojnë në ngarkesën e mundshme të acidit renal ose PRAL. Gjithashtu, proteinat dhe fosfori në ushqim e bëjnë trupin më acid dhe mund të sforcojnë veshkat, ndërsa kaliumi, magnezi dhe kalciumi ulin nivelin e acidit në trup.

Një filxhan ananasi ka një rezultat PRAL (Ngarkesë Potenciale të Acideve në Renal) prej minus 3.67, që ndihmon në krijimin e më pak acidit në trup, duke reduktuar kështu rrezikun e gurëve në veshka. Në përgjithësi, frutat dhe perimet më shpesh kanë një rezultat negativ PRAL, i cili ka një efekt pozitiv në veshkat.