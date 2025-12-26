Një dhuratë ajrore e Erdoganit për Ramën

Turqia i jep Shqipërisë një avion qeveritar Airbus me vlerë 11.9 milionë dollarë
Bash në kohën e një stine të ftohtë në reportet mes Tiranës dhe Ankarasë, më saktë mes Erdoganit dhe Ramës, thënë kjo krahasimisht me marrëdhënien e tyre atipike deri pak vite më parë, si të ishin vërtet vëllezër, vjen lajmi se Turqia i bën Shqipërisë një dhuratë të vyer: një avion qeveritar!
Sicc shkruan Turkiye Today, flota ajrore kryesore e Turqisë, Turkish Airlines, do t’ia transferojë pronësinë e një Airbus A319‑115J, një avion i konfiguruar nga qeveria me vlerë 11.9 milionë dollarë, qeverisë shqiptare sipas një marrëveshjeje dypalëshe granti si pjesë e përpjekjeve për të forcuar lidhjet diplomatike dhe ekonomike midis dy vendeve.
Sipas marrëveshjes së publikuar në Gazetën Zyrtare të enjten, avioni, i regjistruar si TC-GVC me numër serial 1002 dhe i prodhuar në shkurt 2000, mbetet i certifikuar për operacione fluturimi.
Marrëveshja dypalëshe thotë se donacioni synon të përforcojë “marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimin e ngushtë” midis Turqisë dhe Shqipërisë, të vendosura fillimisht sipas Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit të vitit 1992, me të dyja palët që shprehin dëshirën për të forcuar më tej këto lidhje përmes bashkëpunimit të ndërsjelltë teknik dhe mbrojtës.
Marrëveshja pasqyron angazhimin e përbashkët të dy vendeve për thellimin e partneriteteve institucionale në aviacionin civil, logjistikën e mbrojtjes dhe sektorët më të gjerë strategjikë, duke shërbyer gjithashtu si një gjest simbolik i mbështetjes së Turqisë për përpjekjet rajonale të zhvillimit dhe integrimit të Shqipërisë, thuhet në të.
Avioni do të dorëzohet pa asnjë detyrim financiar nga ana e marrësit, ku do jetë Turqia ajo që do të përballojë kostot e transferimit.
Airbus A319-115J është një variant i personalizuar i modelit standard A319-100, i cili është pjesë e familjes A320, një nga seritë më të përdorura në botë të avionëve reaktivë me një korridor.
Avioni ka një peshë maksimale taksi prej 75,900 kilogramësh dhe një peshë bazë bosh prej 44,790 kilogramësh.
Ai fuqizohet nga dy motorë CFM56-5B7/P, të dy me mbi 7,000 cikle të mbetura, dhe është i pajisur me një sistem shfaqjeje ajrore AS400, megjithëse nuk janë instaluar sisteme argëtimi ose lidhjeje gjatë fluturimit.
Edhe pse nuk është një klasifikim komercial i përdorur në oraret publike, A319-115J shfaqet shpesh në flotat ushtarake, qeveritare ose diplomatike, duke përfshirë ato të shteteve anëtare të NATO-s dhe qeverive aleate.
Në pronësi të fondit sovran të pasurisë së Turqisë, Turkish Airlines operon një nga flotat më të mëdha ajrore në nivel global, me një total prej 515 avionësh sipas të dhënave më të fundit në dispozicion. Midis tyre, flota përfshin gjashtë avionë Airbus A319-100, të cilët përdoren kryesisht për rrugë me distanca të shkurtra deri të mesme dhe operacione rajonale.
Vjen ky zhvillim dhe në kohën e një palavdie të kompanisë Air Albania, filial i Turkish Airlines, kompani e cila nuk është më në treg me arsye ende të pasqaruara. /tesheshi