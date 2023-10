Një gazetar i lirë israelit shkruan

Një gazetar i lirë israelit:

Ne po perballemi me popullin më të guximshëm pergjatë gjithë historisë, nuk kemi zgjidhje tjeter përpos se te ua pranojmë (japim) të drejtat qe u takojnë dhe t’i dham fund okupimit.

Palestinezët mentaliteti i tyre dallon nga çdo popull tjetër, e okupuam tokën e tyre, i sulmuam me altileritë më të rënda sa që menduam se pas gjithë këtyre do e harrojnë tokën dhe vendin e tyre. Erdhi gjenerata tjetër e cila u ngrit në revolucion në vitet e 87-ta. I futëm nëpër burgje dhe thamë se do i edukojmë nepër burgjet tona, pas disa vitesh pasi që menduam se i mësuam sipas asaj qe deshironim ata u u kthyen ne vitin 2000 forca të armatosura. Pastaj vazhduam duke ua shkatërruar shtepitë e tyre dhe duke vazhduar okupimin ndaj tyre, ata prap na sulmuan duke bër të pamundurën.

Pastaj shtuam dozën përveç okupimit që u bënim atyre ndërtuam mure qe t’i mbyllim, prap ata erdhën nga tunelet nëntoksore ku edhe patëm të vrarë në luftën e kaluar. I luftuam luftë psiqike por ata prap nuk u dorëzuan na erdhën nga lartë ku morrën një nga televizonet tona e që futën frikë në çdo shtëpi izraelite.

Thënë ndryshe: Ne jemi perballë popullit me të guximshëm që njeh historia, nuk kemi rrugedalje tjetër përpos se t’i japim fund okupimit dhe t’u japim të drejtat e tyre!

Nga: Halil Avdulli