Astronauti i parë i huaj fluturon drejt stacionit hapësinor kinez
Një astronaut pakistanez bëri histori duke u bërë shtetasi i parë i huaj që fluturon drejt stacionit hapësinor Tiangong të Kinës. Muhammad Zeeshan Ali, 40 vjeç, nisi anijen kozmike Shenzhou-24 të mërkurën së bashku me dy astronautë kinezë.
Anija kozmike u transportua në orbitën e Tokës nga Qendra Hapësinore Jiuquan në Kinën veriperëndimore nga një raketë bartëse Long March 2F, dhe Agjencia Kombëtare Hapësinore Njerëzore e Kinës konfirmoi shpejt se lëshimi ishte i suksesshëm.
Ky fluturim historik është pjesë e rotacionit të rregullt gjashtëmujor të ekuipazhit në stacionin orbital dhe u krye në bazë të një marrëveshjeje dypalëshe mbi bashkëpunimin në eksplorimin e hapësirës që Pekini dhe Islamabadi nënshkruan në fillim të vitit 2025.
Ali pritet të kalojë disa ditë në Tiangong, duke forcuar më tej lidhjet e ngushta strategjike dhe ushtarake midis dy vendeve fqinje.
“Do t’u tregoj kolegëve të mi kinezë se kjo miqësi është e vërtetë”, tha piloti 40-vjeçar i forcave ajrore pakistaneze në një konferencë për shtyp përpara lëshimit.
Rekordi njëvjeçar në orbitë
Ali do të kryejë eksperimente në stacionin hapësinor kinez si specialist shkencor i ngarkesës. Ai do të shoqërohet nga inxhinieri Wu Yi, i cili është gjithashtu në fluturimin e tij të parë në hapësirë, dhe astronauti me përvojë Tang Hongbo, 51 vjeç, i cili është në udhëtimin e tij të tretë në Tiangong.
Ndërsa astronauti pakistanez do të kthehet në Tokë pas disa ditësh, astronauti kinez Zhu Yangzhu, i cili është tashmë në stacion, do ta zgjasë qëndrimin e tij në orbitë për gjashtë muaj të tjerë.
Ai do të bëhet kështu astronauti i parë kinez që kalon një vit të plotë në hapësirë vazhdimisht, dhe misioni i zgjatur duhet t’i ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë më mirë efektet afatgjata të mungesës së peshës në trupin e njeriut.
Por ai është planifikuar të kthehet në Tokë në anijen kozmike Shenzhou-23 së bashku me astronautë Zhang Zhiyuan dhe Lai Ka-ying nga Hong Kongu.
Anëtarët e mbetur të ekuipazhit të ri do të kalojnë rreth gjashtë muaj në Tiangong, gjatë të cilëve do të kryejnë punime mirëmbajtjeje në stacion dhe do të kryejnë rreth 90 eksperimente shkencore, duke përfshirë kërkime mbi mundësinë e parandalimit të plakjes së enëve të gjakut në hapësirë dhe teste në fushat e teknologjisë hapësinore, materialeve të reja dhe fizikës. /tesheshi